Denuncian por traición a la patria al Gobierno de Evo Morales debido a que cedió en litigio del Silala







14/02/2020 - 20:25:26

La Paz, ABI.- El abogado Eduardo León denunció el viernes al Gobierno del expresidente Evo Morales por el delito de traición a la patria cometido al admitir que una parte de las aguas del Silala fluye de manera natural hacia Chile.



"Es algo muy grave que eso haya sucedido, al momento de haber reconocido de que estos manantiales serían un río internacional. Si el Gobierno de Evo Morales ha incurrido en aquello, (entonces) incurre pues en lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), en el articulo 124 numeral 2, de traición a la patria por violación al régimen constitucional de recursos naturales", dijo a la ABI.



El jurista explicó que las aguas del Silala son recursos no renovables que están protegidas por la CPE, por lo que no es sujeto de negociación ni de transacción.



León refirió que el tema es muy grave, porque de ser cierto, podría traer efectos negativos para el país en la demanda que le sigue Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.



Chile y Bolivia están enfrascados en un litigio internacional por ese caso; el país vecino demandó que el Silala es un río de curso internacional; sin embargo, el país respondió que se trata de un recurso hídrico que nace en manantiales ubicados en suelo boliviano y que fue desviado artificialmente hacía territorio chileno.



León mencionó que el juicio está en la etapa final y pronto se conocerá el fallo de la Corte, por eso ya no se puede interponer algún otro recurso, solo resta esperar la resolución final, que puede ser positiva o negativa, y luego revisar los argumentos del Tribunal para llegar a esa determinación.



Dijo que en la fundamentación de la Corte se encontrará las razones que le llevaron a dar un determinado fallo y si ahí figura que el Gobierno de Bolivia admitió que el Silala es un río internacional, entonces corresponde un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y las autoridades que estuvieron involucradas en este tema.



El jurista mostró su extrañeza sobre el papel del exagente de Bolivia ante la Corte de la Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien tiene conocimiento del tema y podía haber corregido.



Apuntó que el caso es de interés nacional y corresponde ahora que las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y el órgano Judicial revisar el caso y si se ha cometido errores en la defensa, entonces activar las responsabilidades contra los autores.