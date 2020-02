Procuraduría pide a Entel facilitar información y documentación sobre corrupción detectada en la empresa







14/02/2020 - 18:23:59

La Paz,ABI.- El Procurador General del Estado, José María Cabrera, solicitó al actual gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco, remitir información y documentación sobre los hechos de corrupción detectados durante la gestión de su antecesor, Elio Montes, quien salió el jueves del país.



Cabrera, mediante una carta enviada a Franco con fecha 13 de febrero, recordó que la Procuraduría General del Estado (PGE) es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado.



Según ese documento, la Procurador General del Estado pide a Franco proporcionar, en un plazo de 72 horas, documentación referente a los pagos de finiquitos a extrabajadores de Entel, de vuelos privados de Montes y sobre las acciones internas o procesos administrativos.



También solicita un informe de auditoría y otro detalle a la unidad jurídica de esa empresa estatal sobre las acciones asumidas ante esos ilícitos.



Recientemente, según medios de prensa, se reveló que durante la gestión de Montes se efectuó el pago de finiquitos a 13 exejecutivos que no cumplieron los 90 días de trabajo, por un monto de 867 mil bolivianos, además de alquilar una avioneta para su uso particular y el pago de hoteles de cinco estrellas para el personal que llegó junto a él desde Santa Cruz a La Paz.



A la vez se detectó la compra de celulares para el Ministerio de la Presidencia por un valor de 94.255 bolivianos y el auspicio a un piloto de coches por 160 mil dólares que no llegó a consolidarse por la intervención de la actual gerencia de empresa estatal.



Según información oficial, Montes salió del país el jueves a las 05h00 locales rumbo a Miami, Estados Unidos.



Esta jornada, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, confirmó que se presentó una demanda penal contra el exgerente de Entel y dos ejecutivos más de esa empresa por los delitos de conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito previstos en la vigente legislación penal.