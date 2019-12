Vicente Fernández lucha de nuevo contra el cáncer y desheredó al Potrillo, según la versión de una revista







17/12/2019 - 09:51:35

Infobae.- Aunque ha tratado de mantenerse fuerte ante su público, parece que en el ámbito privado las cosas no marchan también para el cantante Vicente Fernández.



De acuerdo con el más reciente número de la revista TV Notas, al “Charro de Huentitán” le fue detectado cáncer nuevamente y la situación con dos de sus hijos no es la mejor.



Según una fuente cercana al intérprete, Fernández comenzó a sentir fuertes dolores en el abdomen y los médicos le informaron que tiene cáncer en el intestino, del cual ya le cortaron algunas partes en dos ocasiones.



“Don Vicente se encuentra muy delicado de salud. Como todo mundo sabe, él ha vencido el cáncer en dos ocasiones: la primera vez en 2002, cuando se lo detectaron en la próstata, y luego en 2012, cuando tuvieron que extirparle el 40% del hígado. Pero esa maldita enfermedad no lo deja en paz y lo está atacando otra vez”.





Según la misma fuente citada por la revista, el cantante necesita un trasplante de hígado, lo que ha mermado su salud.



Los médicos no han ofrecido un panorama alentador, pues aunque han extirpado partes del intestino no han logrado erradicar el cáncer.



Hasta ahora, Vicente Fernández había sido muy discreto respecto de su enfermedad y ni su esposa María del Refugio (Cuquita) sabe del padecimiento. Lo cierto es que en las últimas semanas ha bajado varios kilos pues lleva una dieta especial.





En medio de sus serios problemas de salud, el intérprete además ha tenido que lidiar con sus hijos Vicente Jr. y en especial con Alejandro, a quien -según TV Notas- desheredó.



Don Vicente no está de acuerdo con la vida de excesos de su hijo, conocido como “El Potrillo”, quien en varias ocasiones ha sido captado en conciertos bajo los efectos del alcohol.



“Don Vicente ha hablado hasta el cansancio con él. Le ha rogado que deje los excesos, pero Alejandro no entra en razón; aunque le promete que ya dejará la fiesta, no puede y eso le duele a don Vicente, porque doña Cuquita paga los platos rotos, ya que siempre que se entera de un escándalo en el que se ve envuelto Alejandro, ella se pone mal”.





Aunque el cantante tiene deseos de recuperarse y vivir varios años más, también ha sido precavido y tiene listo su testamento, en donde la principal beneficiaria es su esposa Cuquita.



Sin embargo, según la fuente consultada por la revista, Vicente Fernández modificó el testamento hace unos meses, cuando empezó nuevamente con problemas de salud.



"A Gerardo y Alejandra (sus otros hijos) les dará varios bienes; a Vicente jr. también lo incluyó porque dice que el pobre, por más que ha intentado destacar, nomás no tiene talento ni para los negocios ni para la música; a sus nietos también los tomó en cuenta, pero al que dejó fuera es a Alejandro, porque dice que él ya lo apoyó y que dinero es lo que le sobra".





Al parecer, "El Potrillo" se enterará mediante la revista que quedó fuera del testamento y tendrá que acatar la decisión de su padre.



Hace unos meses Vicente Fernández desató un escándalo cuando habló de sus problemas de salud con el periodista Gustavo Adolfo Infante y explicó que había rechazado la donación de un hígado porque no sabía de quién provenía.



“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: "yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto”, señaló.



Su comentario lo convirtió en objeto de memes, burlas y críticas en redes sociales.