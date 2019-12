Turismo nicaragüense afectado por crisis política







17/12/2019 - 09:42:52

VOA.- Han pasado 20 meses desde el inicio de la crisis política en Nicaragua y la industria turística es uno de los sectores económicos más afectados por la situación del país y continúa sobreviviendo con poca esperanza de recuperación a corto plazo y con el único objetivo de que los negocios no sigan cerrando. Dichas revelaciones están contenidas en el estudio “Situación de las Pymes turísticas en 2019”, elaborado por la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATU) y la Fundación Nicaragüenses para el Desarrollo Económico y Social.



Sobre el estudio, el investigador Camilo Pacheco sostiene que las empresas turísticas se están haciendo más pequeñas.“¿Cómo están llevando la crisis? La respuesta mas rápida que nos pudieron brindar es:nos estamos haciendo más pequeños, es la estrategia mas sencilla en realidad, un 70 % esta haciendo recorte de personal, 32 % reestructura de contrato y un 19 % contratos familiares”.



Y pese a que han implementado varias medidas como reducir personal y otros costos, un 51 por ciento de los empresarios comentó que tenía problemas para hacer frente a sus pagos u obligaciones, de tal manera que han optado por hacer acuerdos de pagos, reestructurar sus deudas y en el peor de los casos vender bienes.



Además de la crisis que vive el sector debido a la caída del turismo internacional, hay otras medidas que lo están asfixiando como el hecho que la tarifa eléctrica haya aumentado hasta noviembre un 17.78 por ciento con relación a diciembre del 2018.



El documento detalla que tras la crisis la confianza no se ha recobrado, de manera que el turismo internacional se ha reducido notablemente. En 2017 el 62.7 por ciento del turismo era internacional y un 37.3 por ciento era nacional, pero en este año esas cifras cambiaron mostrando ahora un 70.2 por ciento de turismo nacional y un 29.8 por ciento internacional.



Lucy Valenti, presidenta de la CANATUR, señaló que “Se ha dado una vuelta y los clientes que mas se están atendiendo son turistas nacionales en comparación con los turistas extranjeros que se han reducido, sin embargo, hay un ‘feeling’, una expectativa en el sector producto de que ya hay unas agencias mayoristas internacionales que están contemplando retomar Nicaragua como destino turístico”.



Por su parte Leonardo Torres presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística aseguró que el sector se recupera de forma lenta.



“Vemos una leve mejoría no podemos hablar de que estamos peor que el año pasado, eso seria incorrecto, seria ver las cosas al revés”, dijo el empresario a la Voz de América.



Cabe destacar que en lo que va del año se desconoce la evolución del turismo debido a que el Banco Central de Nicaragua ha dejado de publicar los indicadores del sector.