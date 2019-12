Diputada presenta recurso para que personas procesadas por el anterior Gobierno se defiendan en libertad







17/12/2019 - 06:40:48

Sucre, (ABI).- La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, presentó el lunes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso para que cese el proceso en rebeldía de funcionarios públicos que fueron procesados por el anterior Gobierno, del expresidente Evo Morales, y se defiendan en libertad.



"Creemos que este procedimiento inquisitivo y acusatorio como el que estamos viviendo no debe seguirse aplicando y todos esos juicios inventados por el pasado Gobierno como el de supuesto terrorismo y favorecimiento al separatismo, entre otros a partir de leyes como la Marcelo Quiroga, deben volver a su estado original", dijo la diputada.



Explicó que la amnistía judicial en estos casos, no favorece al imputado y menos a aquellos que se han visto obligados a declararse culpables para merecer una sentencia condenatoria mínima.



"Un ejemplo es lo que le ha pasado a Mario Cossio, lo han detenido por supuestas sentencias dictadas a pesar de que no están ejecutoriadas, presumiendo su culpabilidad", mencionó.



Recordó que la Constitución Política del Estado establece garantías y derechos en los artículos 114 al 128, incluyendo los derechos políticos, cuando nadie puede ser sentenciado sin antes haber sido oído o juzgado dentro de un debido proceso y rodeado de las garantías jurisdiccionales.



"Creo yo, que procesar y dictar sentencias condenatorias en rebeldía no es nada más que una forma de persecución política a ex funcionarios públicos, y lamentablemente también ha alcanzado a personas cívicas desde el año 2007 y muchas han tenido que salir del país", señaló.