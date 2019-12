El Trópico no concibe Bolivia sin Evo presidente y esperan retorno





17/12/2019 - 06:32:13

Opinión.- “Un día va a estar aquí nuestro presidente (Evo) entregando obras, ese es el sueño ahora. Tenemos dos caminos (para el retorno): por la vía electoral y por la sindical. Ahora estamos en cuarto intermedio de nuestras movilizaciones”, es parte del discurso del dirigente Andrés Mamani, presidente del Comité Cívico del Distrito 5 de Isarzama, que refleja el sentir de una gran mayoría en el Trópico de Cochabamba.



En una visita hecha por OPINIÓN, se pudo constatar que los dirigentes y gran parte de las bases sindicales no asumen que Evo Morales renunció y ya no es el Presidente, aseguran que no se fue “por cobarde” sino para evitar que “la derecha” queme casas y ataque a sus partidarios, niegan el fraude electoral porque dicen que no hay evidencia.



Con esa firme convicción, están al apronte para movilizarse y expectantes ante lo que sucederá en torno a las elecciones, la Ley de Garantías, los procesos a exautoridades y cualquier acción del Gobierno transitorio.



Memes y publicaciones en las redes sociales son asumidas como verdades. Un vecino asegura que, durante los conflictos, los helicópteros disparararon contra los cocaleros en Huayllani; otra lanza improperios contra la presidenta Jeanine Áñez porque le dijeron que “odia” y quiere “hacer desaparecer a las de pollera” y una dirigente asegura que la estatal Boliviana de Aviación fue privatizada.



“La unidad es la fuerza (...) para recuperar el Gobierno. Evo sigue aquí con nosotros”, asegura el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Teodosio Quispe.



“Sigue siendo nuestro Presidente porque ha sido elegido por el pueblo”, afirma la dirigente cocalera Nora Revollo, ejecutiva de la Federación Mamoré Bulo Bulo. El nombre del expresidente Evo Morales está presente como un mantra en los discursos de los dirigentes.



Ni ellos ni las bases sindicales conciben Bolivia sin Evo y tienen plena certeza de su retorno, no solo al país sino al poder.



“Fraude dicen, pero no han demostrado”; “no había ningún motivo (para la renuncia de Evo, teníamos estabilidad económica”; “nuestro hermano (Evo) va a volver (a la Presidencia) y todos los que están despidiendo también van a volver”, “en las elecciones, tienen que pensar cómo vivíamos y como vivimos ahora, tiene que haber voto consciente”, son algunas de las frases expresadas por los dirigentes.



Después del conflicto poselectoral de octubre, la calma volvió poco a poco al Trópico pero no se restableció la normalidad. Los bancos atienden a puerta cerrada, no hay presencia policial ni la desean, aún hay barricadas en algunos tramos de la carretera y el turismo es casi nulo.



En la tranca de Locotal, no están los miembros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar). En su lugar hay un reducido grupo de militares.



Durante el recorrido por Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Ivirgarzama y el ingreso a Entre Ríos se constató que no hay presencia policial. Unos militares con asiento en Villa Tunari aseguran que no sufrieron acoso durante los conflictos. “Solo nos dijeron que no salgamos (de su unidad). Hay varios regimientos y algunos (efectivos) están apoyando el control de madera en Locotal”.



Un vecino de Isarzama no ve necesario que retorne la Policía, pero dice que puede volver porque nadie les dijo que se fueran. “Si no vuelven deben tener vergüenza por lo que han hecho. Se han levantado contra el Presidente, a los militares sus superiores les han ordenado salir (a las calles), pero los policías han tracionado”.



Una exdirigente coincide con él y dice que no los necesitan porque “todo está tranquilo no más” y que hay policía sindical, aunque este medio no pudo verificarlo.



También en Villa Tunari, un hotelero afirma que el turismo “cayó”. Responsabiliza a las posturas “radicales” de los dirigentes. “Si no estás con ellos, estás contra ellos. Con esa idea, si había alguien que decía: ‘ya no bloquearemos, nos estamos perjudicando’, era visto como traidor o vendido”



Durante la visita, los bancos estaban cerrados. Un comerciante de Ivirgarzama explica que al no contar con seguridad, el trabajo en las entidades financieras se redujo a recibir pago por créditos y algunas otras operaciones. “Atienden a puerta cerrada, hacen entrar dos o tres personas, les atienden y salen. Ni siquiera están usando la puerta principal”, cuenta.



En un cajero automático no había efectivo disponible. El comerciante afirma que “a veces hay, pero se acaba rápido”.



En varios tramos de la carretera hay sitios con gran cantidad de tierra o piedras a los costados. ¿Por qué no las retiran? es la consulta a un vecino. “Tiene que seguir no más, cualquier rato vamos a volver a usar”, es la respuesta. Otra, más resuelta, dice que están listos para “levantarse”, pero hay que coordinar bien con la militancia de los otros departamentos.