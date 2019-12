Evo Morales: Si quiero, puedo entrar cualquier momento a Bolivia







17/12/2019 - 06:26:01

Erbol.- El expresidente ya dio su primera entrevista en Argentina. En la misma, sostuvo que, si desea, puede entrar a Bolivia y se le debería garantizar su vida como a todos los bolivianos.



En la entrevista con C5N, aseveró también que, como exmandatario, si quieren procesarlo le corresponde un juicio de responsabilidades, es decir, un procedimiento especial que requiere aprobación de la Asamblea Legislativa.



Morales hizo esas declaraciones a tiempo de afirmar que analizará la forma de aportar a la campaña del MAS, si es que no se le permite entrar a Bolivia.



“Vamos a ver la forma de cómo aporta a la campaña desde acá, si no me permiten entrar. Yo soy expresidente. A mí no pueden procesarme. Si quieren procesarme, tienen que hacer juicio de responsabilidades. Y, si quiero, puedo entrar cualquier momento a Bolivia”, afirmó Morales.



Ante la posibilidad de que Morales vuelva al país, el Gobierno transitorio ya anunció que el exmandatario debe responder ante la justicia y pidió que de inmediato la Fiscalía emita una orden de aprehensión en su contra.



Actualmente, Morales está investigado en la vía ordinaria por los delitos de sedición y terrorismo, por el audio en que presuntamente se lo escucha instruyendo cercar las ciudades y dejarlas sin comida.



Ese proceso contra Evo es por la vía penal y no correspondería a un juicio de responsabilidades, puesto que son delitos que habría cometido Morales cuando ya no era mandatario.



Recalcó su convicción de que el MAS ganará las elecciones y planteó que entre los posibles candidatos están Diego Pary, David Choquehuanca, Luis Arce, Adriana Salvatierra y Andrónico Rodríguez.



Anunció que se buscará un “voto consigna”, “voto duro” y de simpatizantes.



Por otro lado, Morales aclaró que por su condición de refugiado está impedido de opinar de política argentina, pero aseveró que sí puede hacerlo respecto a la situación de Bolivia.