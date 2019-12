Denuncian presiones del MAS en selección de vocales







17/12/2019 - 06:24:27

Los Tiempos.- A horas de finalizar las entrevistas a los postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS)en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) denunciaron que hay presiones de algunos parlamentarios de la denominada “ala dura” del partido de Evo Morales para favorecer a afines a esta organización con el objetivo de que puedan entrar como habilitados a la sesión de Asamblea del día de mañana.



Los legisladores del MAS, que pidieron guardar reserva de su identidad en resguardo de su seguridad, relataron que reciben llamadas telefónicas de sus pares, que les demandan favorecer a ciertos postulantes, de los que les dan incluso el número y hora en que ingresarán a la entrevista.



“No es la primera vez que ocurre esto, en diferentes sesiones se nos decía que debíamos mantener la línea y nosotros, disciplinadamente, orgánicamente, acatábamos ¿no?, pero últimamente se ha visto una ruptura al interior del MAS, por eso he visto con los demás colegas que hay que poner la posición que uno tiene, porque nosotros hemos sido elegidos, sobre todo los uninominales, que tenemos que responder ante nuestros mandantes”, dijo la fuente.



Acotó que, para la sesión del miércoles, oportunidad en que el pleno de la Asamblea elegirá a los vocales, se votará de acuerdo al informe que emane de la Comisión Mixta de Constitución, instancia encargada de llevar adelante todo este proceso, afirmó otra asambleísta.



La diputada de Unidad Demócrata Jimena Costa, a tiempo de lamentar el pobre desempeño de la mayoría de los aspirantes a ser vocales, espera que se elija a los mejores y no como ocurrió en anteriores procesos, en los que se designó a personas que obtuvieron los puntajes mínimos de aprobación.



“A la hora de elegir, el reglamento no dice que se elige a los que tienen mayor puntaje, sino a los que están habilitados, es decir que puede tener seis sobre 10 y puedes ser designado igual. Esperemos que esta vez ni el MAS ni los Demócratas ni los de PDC intenten poner a personas que tiene el favor político de alguien, sé que hay varios del MAS que están postulando”, sostuvo.



Agregó que se ha visto el amedrentamiento que sufren legisladores del MAS a través de llamada, por lo que espera que “los colegas del MAS no hagan caso a esas llamadas, deberían estar hartos de que les llamen y manden qué hacer y después, llegado el momento, se van del país o se van a una embajada y los dejan a ellos”, explicó.