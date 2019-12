Gobierno espera orden de aprehensión contra Morales







17/12/2019 - 06:22:55

El Diario.- El ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, ayer solicitó a la Fiscalía General del Estado celeridad en el proceso de investigación y juicio en contra de los responsables de las violentas jornadas registradas en el país tras las fallidas elecciones generales del 20 de octubre; asimismo, lamentó que el Gobierno de Argentina apoye al expresidente Evo Morales, no obstante haber cometido en Bolivia “fraude, sedición y terrorismo”, delitos por lo que ahora espera que el Ministerio Público emita una orden de aprehensión contra el exmandatario.



“Lo que queda claro es que en nuestro país hubo fraude, hubo sedición y hubo actos de terrorismo. Y lamentamos que otros países estén apoyando esto que sucedió en Bolivia y estén dando apoyo a una persona que ha cometido claramente fraude, sedición y terrorismo”, afirmó.



Núñez dijo que la actividad política del exmandatario Evo Morales desde su refugio en Argentina vulnera la normativa internacional, por lo que anunció también, acciones desde la Cancillería boliviana para denunciar ese hecho.



“Hay tratados internacionales y, seguramente, la Canciller (Karen Longaric) será la que tiene que hacer estas denuncias (...), porque no puede ser que haya convenios internacionales y que un país deje que una persona nuevamente esté causando sedición, esté causando actos de terrorismo”, enfatizó.



Anunció, además, que el Gobierno convocaría al Embajador de Argentina en Bolivia para hacerle conocer los delitos que pesan contra Morales.



“De repente en Argentina no conocen que aquí hubo fraude, que aquí hubo sedición, que hubo actos de terrorismo en nuestro país que tienen que ser sancionados, no se los puede dejar así”, recalcó.



Tras su renuncia a la Presidencia, el 10 de noviembre en medio de masivas movilizaciones ciudadanas contra un fraude en las elecciones de octubre, Morales se asiló en México y su estadía causó polémica debido a sus constantes declaraciones políticas.



Desde el pasado jueves, se encuentra refugiado en Argentina, cuyo gobierno de izquierda señaló que no restringirá las declaraciones y actividades políticas el exmandatario boliviano.



Sin embargo, cuando Morales llegó a territorio argentino, el canciller de ese país, Felipe Solá, afirmó que el estatus de refugio político implicaba la condición de que no haga declaraciones políticas.



El Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939, del que Bolivia es signatario, establece que mientras dure el asilo o refugio no se permitirá actos que pongan en peligro la paz pública del Estado del que proceden los beneficiados con ese estatus.



“Está claro que hay un interés de la Argentina de favorecer al expresidente Evo Morales, pero nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente en las instancias internacionales”, sostuvo Núñez.