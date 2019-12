Evo coordina con dirigentes y Gobierno pide su aprehensión







17/12/2019 - 05:57:23

Opinión.- La agenda del expresidente Evo Morales en Argentina está lejos de ser la de un ciudadano refugiado común. Apartado del bajo perfil, el expresidente de Bolivia desestimó en buena medida las sugerencias del Gobierno, se reúne periódicamente con dirigentes argentinos y bolivianos, a quienes les adelanta que trabajará en la campaña de su partido para las futuras elecciones en su país, y despotrica en Twitter contra Áñez, su sucesora, según el diario La Nación.



"Golpismo", "genocidio", "terrorismo" y "sedición". Con esas palabras, Morales describe en su cuenta de Twitter la llegada de Áñez a la Presidencia de Bolivia y cuestiona la decisión de la justicia boliviana de emitir una orden de detención contra él.



“En la noche del domingo, y en el mayor de los sigilos, el presidente Alberto Fernández recibió al expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien está refugiado en Argentina desde hace cinco días, luego de un mes en México”, agrega La Nación.





El diario Clarín destaca que este domingo, Morales se reunió con dirigentes del MAS para acordar un decálogo que servirá de "hoja de ruta" para la campaña electoral. El objetivo es movilizar "un voto consciente" que permita "la unidad del pueblo boliviano".



Por su parte, el Gobierno interino de Bolivia, a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, criticó ayer a su par argentino por “favorecer” al expresidente Evo Morales, quien desde la semana pasada se encuentra en ese país con estatus de refugiado político. Además, anticipó que la administración de Jeanine Áñez planea formalizar estas quejas ante organismos internacionales.



"Lo que queda claro es que en nuestro país hubo fraude, sedición y actos de terrorismo. Lamentamos que otros países estén apoyando esto que sucedió y estén dando apoyo a una persona que ha cometido en Bolivia fraude, sedición y terrorismo”, expresó Núñez en conferencia de prensa.



Las declaraciones de Núñez llegaron como respuesta a otras propias hechas por el jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero. En una entrevista con el diario La Nación, y en contraste con otras declaraciones hechas por el canciller Felipe Solá a la llegada de Morales a Argentina, Cafiero aseguró que el ex jefe de Estado “tiene libertad de declarar, de pensar y decir lo que quiera”. “El refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino. Nosotros no le vamos a restringir sus libertades”, agregó.



Asimismo, Núñez afirmó ayer, según Oxígeno, que el Gobierno espera que la Fiscalía "de manera inmediata" emita la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado por los delitos de fraude electoral, sedición y terrorismo.



La autoridad señaló que el Gobierno no hará injerencia para influir en las decisiones del Ministerio Público, pero advirtió que "hará cumplir la ley".



El ministro de la Presidencia, citado por ANF, agregó que el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo pretende, una vez más, dividir y crear convulsión en el territorio boliviano desde Argentina, donde se encuentra asilado.



TRÁMITE Morales inició ayer en Argentina el trámite para pedir refugio, pero se confundió, porque en vez de acudir al Ministerio del Interior, llegó hasta la Cancillería, donde tiene sus oficinas Felipe Solá, según el diario Clarín.



FÚTBOL Morales se reunió a jugar un partido de fútbol con el nuevo ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, en Buenos Aires, confirmaron a EFE este lunes fuentes oficiales.



Morales y Lammens compartieron "un momento recreativo", señalaron las fuentes.



Ambos se conocían ya de un evento solidario realizado tiempo atrás en el asentamiento 1-11-14, un barrio humilde ubicado muy cerca del estadio del club de fútbol San Lorenzo, del que Lammens fue presidente hasta hace pocos días atrás.



El partido fue organizado en la noche del domingo en un centro deportivo de la capital argentina por el empresario boliviano Víctor Choque, que difundió luego imágenes del partido a través de su cuenta de Twitter.



El expresidente boliviano lució la camiseta verde de la selección boliviana de fútbol, con el número 10 en su espalda.



Algunos de sus compañeros de equipo también lucieron camisetas verdes mientras que otros optaron por vestir los colores de la whipala (la bandera de pueblos originarios y símbolo de la etnia aimara).



Los rivales jugaron en su mayoría con la camiseta de San Lorenzo.



Morales agradece a los Fernández



BUENOS AIRES/EFE El exmandatario de Bolivia Evo Morales agradeció ayer al presidente y la vicepresidenta de Argentina, Alberto y Cristina Fernández, por "garantizar" su "refugio político" en el país.



"Agradezco a los hermanos Alberto y Cristina, presidente y vicepresidenta de #Argentina, por recibirme y garantizar refugio político. Expreso mi respeto, cariño y admiración por su compromiso con la #PatriaGrande, la verdad y los derechos políticos de los pueblos de América Latina", expresó en Twitter.



Morales llegó el pasado jueves a Buenos Aires. Al pisar suelo argentino, inició los trámites para obtener el estatus de refugiado político, algo que el Gobierno de Fernández asegura le será concedido.



Aunque Morales ha mantenido un bajo perfil público en su estancia en Argentina, sí se le ha visto -según videos viralizados en redes- saludar a simpatizantes en un barrio de Buenos Aires y jugar al fútbol.