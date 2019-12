Jóvenes que colocaban afiches recordando hechos de Senkata, fueron aprehendidos







17/12/2019 - 05:55:28

Página Siete.- Tres jóvenes que colocaban afiches en la ciudad de El Alto recordando el mes de los hechos de violencia ocurridos en Senkata, fueron aprehendidos "irregularmente" acusados de incitación a la violencia.



"Hoy (lunes) estaban en inmediaciones del Polifuncional de la ciudad de El Alto donde estaban pegando unos papeles que decían: "¡Senkata no estás sola!". Al parecer es una actividad de Inteligencia (de la Policía) para amedrentar, porque ellos no cometieron ningún delito, fue una acción irregular", indicó el representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca.



De acuerdo al defensor de DDHH se trata de tres jóvenes que el pasado domingo participaron de una kermesse que fue organizada para apoyar económicamente a las víctimas de los hechos de violencia registrados en Senkata. Por lo que sospechan que desde entonces podrían haber sido investigados.



Al promediar las 14:00 de hoy, Carlos Cornejo, Leonel Jurado y Andrea Mamani, fueron trasladados del Polifuncional a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Distrito 3 en Ciudad Satélite y de ahí a las instalaciones del Ministerio Público. Posteriormente la mujer fue liberada y las otras dos personas fueron acusadas por el delito de sedición e instigación a delinquir.



"Estoy en la Fiscalía de El Alto, los jóvenes están siendo acusados por sedición e instigación a delinquir, sólo por colar unos carteles pidiendo ayuda para las víctimas de la masacre de Senkata", comunicó uno de los abogados de Derechos Humanos. Mañana se realizará la audiencia de medidas cautelares de ambos jóvenes.



Jurado es muralista y al momento de ser aprehendido se encontraba relazando actividad artística, mientras que los otros dos, se encontraban colocando afiches.





"Detienen a jóvenes solidarios de forma irregular. Hace instantes se detuvo en inmediaciones de la Ceja de El Alto al corresponsal de La Izquierda Diario Carlos Cornejo, junto al artista Leonel Jurado y la joven Andrea Mamani. Los jóvenes se reunieron con el objeto de difundir un acto en solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos en la masacre de Senkata", circuló ese mensaje en redes sociales.



"Yo creo que colocar unos letreros señalando ´Senkata no estás sola´ no es ningún delito. Estamos alarmados, estamos reunidos con los familiares de los fallecidos y heridos, estamos viendo esta situación. Al parecer es una medida de represión que está haciendo el gobierno contra toda persona que quiera colaborar a los familiares de las víctimas de Senkata", sostuvo.



Inca agregó que se debe demostrar la acusación contra los jóvenes. "Seguramente el señor ministro de Gobierno, (Arturo) Murillo, va a enviar una orden, señalando que son narcoterroristas, pero todo eso el Gobierno y la Fiscalía tienen que demostrar, de todas formas las víctimas y los familiares de las víctimas están atentos a lo que está pasando".



El pasado 19 de noviembre se desarrolló un operativo conjunto entre policías y militares para sacar un convoy de combustible de la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Posteriormente se registraron hechos de violencia, producto de los cuales 10 civiles perdieron la vida, y varias decenas de personas resultaron heridas y otras detenidas.



Los movilizados exigían la renuncia de la presidenta transitoria, Jeanine Añez.



Los 10 muertos de Senkata forman parte de la lista de más de 30 fallecidos producto del conflicto poselectoral, tras sospechas de fraude ocurrido en las elecciones nacionales del 20 de octubre.