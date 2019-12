Gobierno garantiza que aguinaldo se pagará en su totalidad hasta el 20 de diciembre







16/12/2019 - 19:34:09

Sucre, ABI.- El ministro de Empleo y Previsión Social, Oscar Mercado, garantizó el lunes que el aguinaldo será pagado en su totalidad hasta el 20 de diciembre y advirtió que no se aceptarán pagos en especie.



"Ratificamos que el pago del aguinaldo en el país no está en duda y debe pagarse de manera íntegra y en efectivo hasta el 20 de diciembre de manera impostergable, no vamos a aceptar pagos en especie", informó a los periodistas en la ciudad de Sucre.



Explicó que ese beneficio es parte del proceso de pacificación que impulsa el Gobierno nacional de transición, después de la revuelta político-social que se registró en el país por el fraude registrado en las elecciones nacionales del 20 de octubre pasado.



"Entendemos que todo Bolivia ha pasado por duros momentos, pero volver a pacificar el país pasa por cumplir las leyes, y las leyes establecen que el aguinaldo no se puede negociar, ni postergar", enfatizó.



Respecto a las dificultades que expresaron algunos sectores empresariales para el pago del aguinaldo, Mercado dijo que ese beneficio es una conquista laboral y debe ser respetado, además que manifestó la disposición del Gobierno para apoyar a los empleadores.



"Vamos a interponer nuestros buenos oficios para que otras carteras de Estado puedan dar solución a las preocupaciones de los empleadores", concluyó.



La autoridad nacional visitó la ciudad de Sucre en el marco de una gira que realiza por las nueve jefaturas de Bolivia y ciudades intermedias como Uyuni y Monteagudo.