Piden anular selección de vocales electorales de Chuquisaca por renuncia pública de Asambleísta







16/12/2019 - 15:01:06

Sucre ABI.- El abogado, Jaime Hurtado, pidió el lunes anular el proceso de selección de vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, por la renuncia que hizo pública en noviembre la asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sandra Siñani.



"El artículo 122 de la Constitución manifiesta que son nulos los actos de las personas que no están en el cargo y la comisión jurídica ha sido presidida por una asambleísta que ha producido su renuncia pública el 10 de noviembre, al pueblo de Chuquisaca, lo que significa que la carta ha conseguido su efecto de dejación de funciones en sí misma", informó en una conferencia de prensa.



El jurista acompañó esa solicitud con una publicación del matutino "Correo del Sur" sobre la renuncia de Siñani y la carta firmada por la asambleísta.



La carta de Siñani dice "renuncia irrevocable al cargo de Asambleísta Departamental de Chuquisaca (...), hago conocer mi renuncia irrevocable para buscar una salida pacífica al conflicto que envuelve a nuestro país".



Hurtado espera que la Asamblea Legislativa Departamental anule el trabajo de la comisión jurídica e invalide el informe que presentó el domingo con los 105 postulantes habilitados para la selección de las cuatro ternas que enviarán al Legislativo nacional, entidad que elegirá a los vocales electorales departamentales.



"Hubo fraude el 20 de octubre de 2020, en marzo de 2015, el 12 de octubre de 2014 y no lo hizo el ciudadano, lo hizo un partido político (MAS) y ese partido está volviendo a designar autoridades y eso vulnera la seguridad jurídica en un periodo electoral", agregó.



Siñani no negó que la carta esté firmada y redactada por ella, pero explicó, a ABI, que ella no tuvo conocimiento del momento en que su renuncia se transmitió a la opinión pública.



Argumentó que su hijo socializó la misiva en un momento de desesperación por la presión que sufría ante la concentración de gente en la puerta de su casa exigiendo su renuncia, durante los conflictos político-sociales desatados después de las elecciones nacionales del 20 de octubre pasado, por la recuperación de la democracia.



"Yo no estaba en mi domicilio en ese momento, tuve que salir por seguridad. Yo no hablé a ningún medio de comunicación personalmente para dar mi renuncia, la habrán dado a conocer terceras personas y de terceras personas no se acepta esa renuncia y ese documento debía haber ingresado formalmente a la Asamblea Departamental", agregó.



Agregó que el abogado denunciante, Jaime Hurtado, fue inhabilitado por la Comisión Jurídica al haber corroborado que fue candidato en 2015 y que esa denuncia la estaría realizando "por venganza".



Por su parte, el asambleísta de Chuquisaca Somos Todos (CST), Efraín Morales, afirmó que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) nunca recibió la carta de renuncia de Siñani, por lo cual asumió que continúa en sus funciones.



Anunció, sin embargo, que el directorio de la ALD le dará prioridad al memorial de Hurtado que ingresó a la Secretaría de la Asamblea, antes de elegir una terna de postulantes a vocales electorales.



El abogado constitucionalista, Marco Antonio Baldivieso, explicó que es preciso entender que no debe existir ningún tipo de obstáculo a la renuncia pública de autoridades que trate de deslindar la responsabilidad y seriedad de sus decisiones.



"Nadie puede, después de haber renunciado, retractarse y decir que ha renunciado de a mentiritas o que va dejar sin valor su decisión", precisó el jurista.



Sobre Siñani, dijo que si ya se conocía su renuncia y si esa carta ha sido firmada por ella, es un documento válido, más aún al haberse difundido en medios de prensa. Sin embargo indicó que sí corresponde que la carta sea analizada por la Asamblea Legislativa Departamental.