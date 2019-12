Exgobernador Mario Cossío llega a Tarija y juez deja sin efecto declaratoria de rebeldía







16/12/2019 - 11:50:14

Tarija, ABI.- La jueza de la Sala Cuarta de Sentencia dejó el lunes sin efecto la declaratoria de rebeldía impuesta contra el exgobernador de Tarija, Mario Cossío, después de que la ex autoridad se presentará en el Tribunal Departamental de Justicia, informó el lunes la abogada de la ex autoridad, Gina Castellanos.



"En la frontera tuvo conocimiento de que existía arraigo, de esa manera él ha tomado conocimiento que había declaratorias de rebeldías, como consecuencia de las mismas el arraigo, de esa manera se identificó un proceso en la Juez Cuarto de Sentencia y él se hizo presente y como corresponde y manda la ley ante el apersonamiento voluntario, cesa de manera inmediata los arraigos y aprehensiones", informó a los periodistas.



Añadió que el ex gobernador no conoce cuántos procesos tiene, debido a que estuvo nueve años fuera del país, luego de ser destituido ilegalmente del cargo por el gobierno de Evo Morales y sus operadores políticos en Tarija.



Por su parte, Mario Cossío, afirmó que en horas pasadas cuando estaba en la frontera con Paraguay se enteró que tenía arraigo dictado ilegalmente, pese a que él estaba con refugio en ese país.



"En la frontera me entere que había un arraigo, es decir que no podía salir del país, eso se había provocado por una declaratoria de rebeldía que hicieron ilegalmente cuando yo estaba fuera de Bolivia, para cumplir la formalidad y hacer el levantamiento del arraigo vine a presentarme y la juez ha dictaminado que esa rebeldía queda sin efecto (...), era un simple trámite que había que cumplir", explicó a los periodistas.



La ex autoridad aclaró que responderá a todos los proceso iniciados en su contra.



Antes de dejar el país, Cossío fue imputado por supuestas irregularidades cometidas en la contratación de la empresa Imbolsur para el suministro de cemento asfáltico para la ruta al Chaco, además de presuntas anomalías en la construcción de una piscina olímpica.



En abril de 2017, fue condenado a tres años de prisión por el presunto delito de incumplimiento de deberes.



En marzo de 2018, el exgobernador de Tarija fue sentenciado a seis años de cárcel por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.