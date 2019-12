Luis Miguel se dejó ver en una farmacia mientras su novia, Mollie Gould, posó en lencería







16/12/2019 - 10:02:41

Infobae.- El cantante mexicano, como pocas veces, fue visto en una visita fugaz a una farmacia de Miami comprando un cable USB.



Según el video publicado por el programa Suelta la Sopa, se pudo ver que “El Sol” portaba shorts (bermudas) color caqui, camisa blanca (tipo guayabera) y el sombrero tipo panamá con el que ya es habitual verlo en sus apariciones públicas.



A diferencia de otras de sus apariciones públicas, Luis Miguel no estuvo acompañado por un gran equipo de seguridad durante su visita a la farmacia, pues entró solo al local mientras su camioneta lo esperaba afuera.





Poco después de que se diera a conocer el video de la visita de Luis Miguel a la farmacia, su novia -la modelo Mollie Gould- compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos posando en lencería.



Mollie portó un conjunto negro de una famosa marca y dejó ver su esbelta figura que, según ha informado ella misma, es producto del baile, pues además de ser corista del cantante es bailarina.



La modelo posó de pie junto a un gran jarrón color blanco y también sentada en un sofá.





No se sabe si Mollie acompañó a Luis Miguel en su reciente estancia en Miami, en donde sí estuvo con él fue en Acapulco hace algunas semanas.



El cantante y su novia acapararon la atención a su llegada a un restaurante del puerto mexicano.





Según la periodista Ana María Alvarado, quien se encontraba en el lugar, el cantante se veía muy bien y apenas entró al restaurante, todos los meseros querían atenderlo.



Sin embargo, la atención que atrajo orilló al cantante a solicitar que lo atendieran en un lugar menos expuesto.





“No lo dejaron ni comer, pobre. Ser demasiado famoso debe ser difícil. No podía hacer nada, porque todos lo veíamos... de hecho creo que, porque le tomamos fotos, se enojó y se fue a la parte de arriba. Se levantó, se me quedó viendo y se fue... La gente se paraba enfrente de su mesa para captarlo también en video. Entonces les pedía que lo dejaran cenar y que ya después les daba la foto, pero nadie le hizo caso”.



El gerente del restaurante ubicó a Luis Miguel en una zona que fue bloqueada para evitar que lo molestaran.



Sin embargo, quien sí pudo tomarse una fotografía con él fue el comediante Javier Carranza, conocido como "El Costeño".



La imagen de ambos circuló en redes, pero con un emoji ocultando el rostro del cantante, pues al parecer esa fue la condición bajo la cual accedió a posar junto al "Costeño"-





No obstante, días después se dio a conocer la foto original en la que pudo verse cómo luce Luis Miguel a unos meses de cumplir 50 años.



En los últimos meses Luis Miguel ha sido tema de conversación en medios debido al conflicto que sostiene con Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos.



Según el programa Hoy, Luis Miguel tendrá que pagar 600.000 pesos mexicanos al mes para cubrir los gastos de Miguel y Daniel, quienes tienen 12 y 10 años, y así poder convivir con los pequeños.



“Sería muy importante para completar todo el éxito que ha tenido y que ha salido de todos los problemas, yo creo que el que se logre atender a Aracely o a los niños sería un éxito. Él tenía ganas de hacer bien todo. Sí le veo probabilidades”, reveló el empresario y amigo del cantante, Carlos Bremer.