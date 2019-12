Cámara de Representantes vota esta semana sobre juicio político a Trump







16/12/2019 - 09:36:28

VOA.- Mientras la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar el miércoles sobre el juicio político al presidente Donald Trump, el principal demócrata en el Senado ha pedido a la cámara alta que escuche a cuatro testigos clave de la administración Trump.



El líder de la minoría, Chuck Schumer, escribió el domingo en una carta al líder de la mayoría, Mitch McConnell, que el Senado debería citar al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y al principal asesor de Mulvaney, Robert Blair, así como al exasesor de seguridad nacional John Bolton y al funcionario de presupuesto Michael Duffey.



Schumer señaló que las comisiones de la Cámara que conducen la investigación de juicio político pidieron a los cuatro funcionarios que comparecieran para ser interrogados, pero ninguno lo hizo.



McConnell ha planteado la posibilidad de un juicio corto sin testigos, y dijo que se coordinaría con la Casa Blanca mientras planea el juicio.



Un portavoz de McConnell dijo que se reuniría con Schumer para averiguar cómo llevar a cabo los procedimientos.





Schumer también propuso en la carta la cantidad de tiempo que los miembros de la Cámara y los abogados de la Casa Blanca tendrían para argumentos de apertura, cuánto tiempo tendrían los senadores para interrogarlos y la cantidad de tiempo asignado para el testimonio de los testigos, los argumentos finales y las deliberaciones antes de que los senadores entreguen su veredicto.



"Creemos que esta propuesta (...) permitirá un juicio en el que todos los hechos se puedan considerar de manera completa y justa, y en el que los votos finales se puedan tomar dentro de un período de tiempo razonable, sin demoras innecesarias", escribió Schumer.



Se espera que la Cámara vote el miércoles para aprobar los dos artículos de juicio político que la Comisión Judicial de la Cámara aprobó la semana pasada. El juicio en el Senado, de mayoría republicana, tendría lugar en enero con una condena y es improbable la destitución de Trump.



La Comisión Judicial de la Cámara, con la oposición republicana unificada, acusó a Trump de abusar del poder de la presidencia al solicitar a Ucrania que investigue a uno de sus principales retadores demócratas de 2020, el exvicepresidente Joe Biden, y de obstruir la revisión del Congreso de sus acciones al negarse a entregar miles de páginas de documentos dirigidos a investigadores de juicio político y bloqueando a los principales asesores de Trump para que no testifiquen.



Si los representantes, como se esperaba, votan para referir la acusación para un juicio al Senado controlado por los republicanos, miembros como Ted Cruz serán miembros del jurado.



"De hecho, vimos los Artículos de juicio político de la Cámara de Representantes, y todo su caso partidista colapsó ... Creo que este es el comienzo del final de este juicio que hemos visto en la Cámara. Creo que llegará al Senado. Vamos a tener procedimientos justos, y luego no irá a ninguna parte, porque los hechos no están ahí".



El presidente ridiculizó el esfuerzo de juicio político. Nuevamente describió su solicitud al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para la investigación con motivos políticos como "una llamada telefónica PERFECTA".



En Twitter, recordó su conversación: ""Puedes hacernos un favor (no a mí. Nos estamos refiriendo a nuestro país)". Luego, hablé sobre "País" y "Fiscal General de Estados Unidos". El Engaño de Impeachment es solo una continuación de la Caza de Brujas que ha estado ocurriendo durante 3 años. ¡Ganaremos!".