Cuáles son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp en 2020







16/12/2019 - 09:34:11

Infobae.- WhatsApp este año sumó varias actualizaciones y pronto recibirá unas cuantas más. A medida que el sistema se moderniza e incorpora nuevas funciones también comienza a dejar de estar disponible en los celulares más viejos.



Según informa la red social en su blog oficial, en las siguientes plataformas no será posible crear cuentas nuevas ni volver a verificar cuentas existentes. En caso de que ya se esté usando WhatsApp, se podrá seguir haciéndolo pero hasta las fechas indicadas en cada caso:







Por otra parte, se aclara que a partir del 31 de diciembre de 2019, no se podrá seguir utilizando WhatsApp en ningún dispositivo con sistema operativo Windows Phone. Además, se advierte que es posible que la aplicación ya no esté disponible en Microsoft Store desde el 1 de julio de 2019.



“Debido a que ya no estamos desarrollando la aplicación para estos sistemas operativos, algunas de las funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento”, se aclara en el comunicado.



Las mejores novedades que llegaron a WhatsApp en 2019



El servicio de mensajería incorporó varias novedades este año, entre las cuales se destacan la respuesta ante emergencias, la llamada en espera y otras herramientas más que se detallan a continuación.



Respuesta ante emergencias



WhatsApp sumó la función “Respuesta ante emergencias” , que hasta ahora sólo estaba disponible en Messenger y Facebook. Esta herramienta sirve para pedir u ofrecer ayuda en caso de situaciones de crisis por desastres naturales u otras circunstancias.



Esta opción primero apareció en Facebook y ahora se extendió a este servicio de mensajería. El objetivo es, además de ofrecer o pedir ayuda, avisar a familiares o a amigos que uno está bien.



Llamada en espera



La app incorporó la opción de poner una llamada en espera dentro de la plataforma. Por el momento sólo está disponible para aquellos usuarios con el sistema operativo iOS, el cual funciona con los dispositivos móviles de Apple como el iPhone.



Con esta nueva dinámica, los usuarios de la versión 2.19.120 de WhatsApp cuentan con la posibilidad de realizar una acción que solía ser exclusiva de los teléfonos, lo cual resulta útil para aquellas personas que en lugar de usar la mensajería, aprovecha las funciones para realizar una buena cantidad de llamadas.





Cómo evitar que te sumen a un chat grupal



WhatsApp habilitó este año la herramienta que te permite evitar que otros usuarios te añadan a un chat grupal salvo que cuenten con tu permiso previo. Para activar esta opción habrá que acceder al menú de Ajuste de la app y configurar la herramienta ingresando a Cuenta y allí ir hasta Privacidad.



Después hay que ir hasta Grupos. Dentro de este apartado se verá lo siguiente: “Quién puede añadirme a los grupos”. Allí habrá que elegir entre tres opciones: “todos”, “mis contactos” o “mis contactos excepto”. En caso de optar por esta última alternativa hay que seleccionar el o los contactos específicos a quienes se les quieren bloquear la opción de que nos añadan a un chat grupal.



Ver Netflix desde la app



Del mismo modo que ocurre con un enlace de video de YouTube, con un solo click se puede ver cualquier adelanto de la producciones en Netflix sin salir de la aplicación.



Sin embargo, por ahora la función solo está habilitada en la versión de WhatsApp para iPhone, y el contenido que puede visualizarse solo son los trailers de Netflix, y no los shows completos.



Esta herramienta funciona de una forma muy similar a lo que ocurre cuando se envía el link deun video de Facebook o YouTube.