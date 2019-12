Presidente de YPFB dice que la empresa está quebrada







16/12/2019 - 06:36:57

Página Siete.- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), José Luis Rivero, informó ayer que la empresa estatal más grande de Bolivia está quebrada económicamente. Rivero asumió el cargo hace dos semanas, junto a un grupo de personal técnico con el que -dijo- quiere refundar la empresa.



“Está toda quebrada económicamente (YPFB). No puedo dar más argumentos porque recién estamos asumiendo. En el grupo que subió todos somos técnicos y lo que queremos es tratar de refundar Yacimientos, porque directamente está caída”, declaró Rivero en una entrevista con el programa Asuntos Centrales.



La nueva autoridad señaló como una de las razones de la quiebra de YPFB al hecho de que hasta el momento no se encontró nuevas reservas de gas natural.



“De los 14 pozos exploratorios, ni uno salió positivo, estaban secos o tenían agua. Si se invierte en exploraciones y no hay resultado, se tiene pérdidas”, dijo.



Aseguró que uno de los fines de su gestión será encontrar nuevas reservas de gas.



De acuerdo a un informe emitido por la petrolera estatal a finales de noviembre, durante el nuevo Gobierno, hasta el 31 de diciembre de 2017 Bolivia sólo contaba con 7,1 trillones de pies cúbicos (TCF) en reservas probadas de gas natural y no con los 10,7 TCF que certificó a esa fecha la empresa Sproule.



Rumores de relevo



El nuevo presidente de Yacimientos realizó estas declaraciones, mientras en algunos medios de comunicación, sobre todo digitales, comenzaron a circular versiones en sentido de que sería removido del puesto.



“Estoy preguntando, que de una vez se definan. En realidad lo que queremos es que nos den un voto de confianza, porque no puede ser que estemos dos semanas y nos quieran cambiar”, dijo.



Consultado sobre las razones que se tendría para su cambio, Rivero señaló que podrían ser políticas, considerando que él tiene un perfil técnico, igual que el equipo que lo acompaña y que trabajó en YPFB antes de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) llegara al gobierno.



“Todos trabajamos anteriormente en Yacimientos, todos fuimos echados en la época del MAS. A mí me echaron hace dos años y tuve que salir a trabajar afuera. Fui gerente de fiscalización”, añadió.



Mientras tanto, a través de un comunicado YPFB aclaró:



“José Luis Rivero continúa ejerciendo las funciones de presidente de YPFB porque no existe ninguna disposición oficial en sentido contrario. Cualquier cambio de autoridad en YPFB será comunicado a través de canales oficiales; por lo tanto, quedan desvirtuadas las versiones que circulan en las redes sociales, las cuales indican el reemplazo del ingeniero Rivero”.