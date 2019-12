El MAS diseñará campaña en frontera con Argentina







16/12/2019 - 06:20:00

Opinión.- La reunión que la comisión de líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que viajó hasta Buenos Aires, Argentina, es la primera de muchas que, se anuncia, se realizarán para diseñar la campaña rumbo a las elecciones 2020.



El excandidato a diputado por el MAS y presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, Amdeco, Héctor Arce Rodríguez informó que grupos del MAS se trasladarán casi cada semana hasta la frontera con Argentina para mantener reuniones permanentes con el jefe de campaña, el exgobernante Evo Morales.



No precisó dónde serán esas reuniones y dónde se instalará Morales -en lo que virtualmente se convertirá en “casa de campaña”-, quien el jueves pasado llegó de Cuba hasta Argentina pidiendo refugio al Gobierno de centro-izquierda de Alberto Fernández.



Lo que sí aseguró Arce es que será en una región fronteriza para facilitar el acceso de los militantes del MAS. “Habrá reuniones permanentes en algún lugar de la frontera. Hasta ahí llegarán dirigentes y autoridades y se dará los lineamientos sobre los que se va a encarar las próximas elecciones generales. No está en debate el liderazgo de Evo ”.



Dijo que existen muchas formas de comunicación rápida como redes sociales.



Consideró que no existe ninguna restricción para que Morales haga declaraciones políticas porque es parte de la “libre expresión”. “En todo el mundo no se prohíbe mantener reuniones. “Lo hacen Camacho (Fernando, el exlíder cívico cruceño (actual candidato presidencial) con Almagro (Luis, secretario general de la OEA) y otros”.



Ratificó que Morales no intentará ingresar a Bolivia por el riesgo de que sea detenido por el actual Gobierno. “Evo no es más útil en libertad que preso”.



LIBERTAD El canciller argentino, Felipe Solá, había dicho días atrás que el Gobierno le había pedido a Morales no hacer declaraciones políticas, pero este domingo el jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, aclaró que esa es solo una condición para quienes piden asilo y no para los que piden refugio.