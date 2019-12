Surco: Justicia en el país ya no le pertenece al MAS





16/12/2019 - 06:07:40

Correo del Sur.- “¿Qué gobierno no ha manejado la justicia? (...) ¿en qué país no ha habido intromisión?”, justificó el Coordinador del Pacto de Unidad y exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Fidel Surco en un programa de televisión



“Toda la justicia en nuestro país ya no es del Movimiento Al Socialismo”, dijo ayer el también exsenador del MAS, durante un debate en Bolivia TV.



Mientras pedía la aprobación de la Ley de Garantías Constitucionales y que el Tribunal Constitucional Plurinacional no actúe políticamente, el dirigente justificó que el MAS manejara la justicia indicando que en todos los países ocurre lo mismo, es decir, los gobiernos toman el control de las instituciones judiciales.



“Toda la justicia en nuestro país ya no es del Movimiento Al Socialismo”, aseveró Surco, tras lo cual fue secundado por el conductor del programa en Bolivia TV, Gonzalo Rivero, quien le dijo: “Ah, está reconociendo que era”.



“Autogol”, reforzó la analista Moira Sandoval, parte del panel junto con Manuel Morales, miembro del Consejo Nacional de la Democracia (Conade).