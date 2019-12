Gobierno de Argentina: Evo puede decir lo que quiera como un ciudadano argentino







16/12/2019 - 06:04:27

La Razón.- Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete del presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que Evo Morales, “tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera” como “un ciudadano argentino” porque su residencia en ese país se enmarca en un refugio y no en un asilo, que tiene limitaciones.



“¿Les preocupa que (Morales) haga política desde la Argentina y que incidida en el proceso boliviano?”, le consultó el diario argentino La Nación a la autoridad y ésta replicó: “No, el refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera. Nosotros no le vamos a restringir sus libertades”.



En la extensa entrevista publicada, Cafiero puntualizó que el refugio que la Casa Rosada otorgó al líder indígena “es un tema humanitario” que el presidente Fernández consideró con “la misma línea” incluso antes de llegar al poder.



También aclaró que la petición de no hacer declaraciones políticas en Argentina planteada a Morales por el canciller de ese país, Felipe Solá, estaba vinculada a la condición de asilado, “pero como refugiado no tiene esa limitación”.



Apoyado en la práctica diplomática, el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez ha insistido en que Morales no puede hacer política desde ese país. La canciller Karen Longaric remarcó el viernes que el exmandatario “estaría absolutamente prohibido, inhibido, de emitir opinión política contra el país que supuestamente lo persigue”.



Entre sus detractores, el senador de UD Oscar Ortiz consideró que “sigue infringiendo las normas internacionales del refugio político”.



A las críticas se sumó el senador del mismo frente Tomas Monasterio, quien dijo que los preceptos diplomáticos rigen para todos los países por igual, por lo tanto Morales los está vulnerando.