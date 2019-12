Evo ya planifica la campaña, se agitan aguas entre residentes







16/12/2019 - 05:52:47

Página Siete.- El fin de semana, el expresidente Evo Morales hizo su primera aparición en público en Argentina y se reunió con líderes del MAS. Ayer, tuiteó que en la cita se inició la planificación de la campaña. Por otro lado, informan que su llegada “agita aguas” en la comunidad boliviana.



El sábado, Morales lideró una reunión en una vivienda del barrio de Liniers, en Buenos Aires. “Un día muy importante de encuentro con nuestro hermano Evo y Álvaro en Buenos Aires. Evaluación que permitió identificar nuestras fortalezas y debilidades”, escribió en Facebook Héctor Arce Rodríguez, presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba.



El sábado circuló una foto de la cita en la que se ve a Andrónico Rodríguez, a la exministra Amanda Dávila, a la senadora Adriana Salvatierra y a la diputada Sonia Brito, además de otros líderes.



Morales tuiteó que la reunión fue “para hacer una evaluación política y planificar para la campaña”. Luego de la cita, el exmandatario salió a la terraza y saludó a quienes se congregaron en el lugar. “Hemos derrotado a los golpistas... vamos a volver pronto”, dijo a sus seguidores.



Infobae indicó que con esa aparición, Morales “volvió a violar” el compromiso que asumió con la Casa Rosada de no hacer declaraciones políticas. No obstante, el jefe de Gabinete de ese gobierno, Santiago Cafiero, afirmó que “el refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera”.

La pasada jornada se publicó un reportaje sobre la comunidad boliviana en Argentina, en el que se informa que quienes apoyan a Morales -la mayoría- celebran su cercanía, aunque se muestran cautos porque no quieren “entorpecer” sus planes o su refugio.





“En cambio, sus detractores locales, que se saben en minoría, ven con preocupación la influencia que Morales ejercerá en Bolivia por su cercanía geográfica. Pero, además, denuncian un amedrentamiento de los seguidores de Morales”, se lee en el reportaje de La Nación.