Aumentan los precios de los pasajes en flota







16/12/2019 - 05:49:59

El Día.- Las fiestas de fin de año y las vacaciones hacen que la terminal Bimodal luzca abarrotada de viajeros, quienes buscan trasladarse para descansar o reencontrarse con sus familiares. Quienes venden pasajes afirman que los días más concurridos para viajar son los fines de semana, donde en muchas empresas de flotas se agotaron los tickets.



Suben el costo del pasaje. Por el incremento de viajeros los pasajes tienden a subir, esto es ya normal en este mes del año. Se dice que por empresa de flotas salen dos buses al día, los destinos más requeridos son La Paz y Cochabamba, en estas fechas los pasajes aumentan 100 bolivianos. "Un mes antes para viajar a La Paz estaba hasta en 80 bolivianos un pasaje, ahora por estas fechas se lo encuentran a 200 bolivianos", afirmó un vendedor de boletos.



Eso si los viajeros no están de acuerdo con el incrementó de los pasajes y algunos esperan horas para poder comprar un ticket rebajado. "Yo ya estoy casi 5 horas esperando viajar a La Paz, no puede ser que yo compraba un pasaje a 100 bolivianos y ahora me lo quieran vender a 220, eso no es justo", manifestó una viajera, quien esperaba para llegar a su hogar.



Cuidado con el camino. Quienes venden pasajes afirman que todas las vías están expeditas para viajar, el único problema es la carretera al Beni, ya que a raíz de la construcción de la carretera y la lluvia esto ha hecho que el camino este lleno de greda es por ello que los choferes deben hacer desvíos. "Antes para llegar al Beni se tardaba entre 8 a 9 horas hoy se lo hace en 12 horas o más, es que el camino está feo, peor con las lluvias", manifestó un chofer de flota.



Controles respectivos. Para aquellos que quieren viajar deben saber que se puede comprar un día antes los pasajes, se están haciendo controles a los conductores de parte de tránsito, que no conduzcan en estado de ebriedad, a esto se le suma el control de la Defensoria de la Niñez y Adolescencia, quien hace su respectiva vereficación a los viajeros, para que los niños viajen con algún familiares o padre.