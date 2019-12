Parada dice que crecimiento será 2,6% y desestima datos de Cepal







Página Siete.- El ministro de Economía, José Luis Parada, señaló que el crecimiento de la economía boliviana en 2020 sólo llegará a 2,6%, pero se mantendrá como una de las más altas de la región. Desestimó el cálculo de 3% lanzado por la Cepal y descartó que Bolivia alcance un crecimiento de 4%, como señala el Presupuestos General del Estado dejado por el gobierno de Evo Morales y aprobado por la Asamblea Legislativa la semana pasada.



Remarcó que esta baja en el crecimiento económico es reflejo de la tendencia a la caída de crecimiento que se tiene en Latinoamérica y el mundo.



“El crecimiento será más bajo, la proyección estará por el 2,5 y 2,6%, pero ya está por encima de lo que es toda Latinoamérica, sigue siendo uno de los mejores. La proyección de la Cepal, que puede tener muy buenos técnicos, pero cuyos informes eran muy optimistas, como el Gobierno anterior, ahora dan un 3%, porque en la tendencia latinoamericana hay una caída muy fuerte. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dan también una tendencia a la caída en el mundo y Latinoamérica. Nosotros no somos una isla”, declaró a El Deber radio.



De acuerdo con los datos emitidos en octubre por el Instituto Nacional de Estadística, Bolivia cerrará 2019 con un crecimiento económico del 3,38%. En 2018 cerró con el 4,6% y en 2017 con 3,94%.



Recortarán gastos superfluos



Al referirse a la ejecución del Presupuesto General del Estado aprobado en días pasados, Parada indicó que trabajarán con él pero que no lo aplicarán como está, porque contempla gastos superfluos, como la manutención del museo de Orinoca y del edificio de Unasur, además de pagos de viáticos y otros contemplados por lo menos en 10 ministerios.



“No podíamos cambiar el presupuesto 2020 y se aprobó por más de dos tercios en la Asamblea; lo vamos a aplicar pero no realizaremos todos los gastos que están ahí. La gestión sólo generará mayor inversión y la mantendrá. Los gastos superfluos, como el museo de Orinoca y el edificio de Unasur, ya no se pueden dar. También estamos revisando proyectos que fueron sobredimensionados”, afirmó.



Consultado sobre alguna reducción de personal en el aparato público, indicó que todos los ministerios realizan una evaluación al respecto, que se conocerá a fin de año. Aclaró que el anterior Gobierno consideró esa posibilidad en la Ley Financial.



El ministro José Luis Parada afirmó que los recursos para el pago de sueldos y aguinaldos a los empleados públicos están garantizados con los recursos de la coparticipación tributaria. De esa manera descartó un tuit de Evo Morales en el que se sostuvo que el Gobierno de transición recurrió a un préstamos de 2.600 millones de bolivianos del Banco Central de Bolivia para cumplir con esos beneficios.



“Se olvidan que ese pago de beneficios viene de la coparticipación tributaria, porque no bajó la recaudación en Aduanas ni en impuestos; la plata de los sueldos y aguinaldos está ahí”, sostuvo el ministro.