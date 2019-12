Bochornoso W.O técnico a Aurora







16/12/2019 - 05:14:23

El Día.- Un bochornoso episodio se vivió este domingo en el estadio Hernando Siles de La Paz: Aurora que presentó un plantel juvenil, perdía contra Bolívar 5-0 en el primer tiempo, pero salió con seis jugadores en la segunda parte y el árbitro Jordy Alemán, aplicó la norma (no se puede con seis) y dio por finalizado el encuentro. El partido correspondiente a la fecha 22 del torneo Clausura, permite a Bolívar alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que el "equipo del pueblo" sigue peligrando en la zona del descenso.



Con juveniles y sin suplentes. En la previa del partido, el presidente de Aurora, Jaime Cornejo, reconoció la diferencia futbolística entre Bolívar y su equipo, y por este motivo presentaría una formación alterna para guardar a los titulares pensando en el duelo del miércoles (18:15) contra Real Potosí.



La alineación ya predecía lo que podía suceder: el onceno titular era prácticamente juvenil, incluso uno de ellos, Gabriel Montaño, encaró el compromiso con 14 años de edad. Su nómina no presentó banca de suplentes.



Cumplieron con el trámite. Sabiendo que el rival estaba expuesto al resultado adverso, Bolívar encaró con responsabilidad el compromiso: con sus habituales titulares y con el hambre de lograr la victoria.



A los 11" Juan Carlos Arce abrió la apertura del marcador: el "conejo" recibió una pase dentro del área y con un derechazo infló las redes.



El segundo tanto llegó al siguiente minuto (12") a través de Juan Miguel Callejón, que recibió una asistencia y solo frente al arquero definió cruzado.



Arce anotó su doblete a los 23": tras un pase de Enrique Flores, el "conejo" controló el baló y fuera del área disparó al palo derecho del portero Mauricio Adorno.



A los 33" el jugador de Aurora, Alexander Narváez, convirtió en propia puerta en su intención de despejar un centro.



Callejón convirtió el quinto y su doblete tras una asistencia de Arce (44"). Con el 5-0 se fueron al descanso.



No hubo segundo tiempo. Los jugadores de Aurora se hacían esperar, y luego de varios minutos ingresaron seis jugadores a la cancha, sin arquero. El árbitro dialogó con el técnico de la visita y decidieron concluir el partido ante las "lesiones" que presentaban el resto del equipo.



Los juveniles salieron llorando por al impotencia y vergüenza que pasaron.



Estadio: Hernando Siles (La Paz)

Público: 7 mil personas aproximadamente

Árbitro: Yordy Aleman (Tarija)

Asistentes: Edson Azero y Ramiro Ticona (ambos de Tarija)

Goles: 11" y 23" Arce, 12" y 44" Callejón, 33" Narváez, en contra (B).

TR: Ninguna

Incidencias: Ninguna