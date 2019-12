John Arandia se da dos semanas para anunciar si va o no de candidato





15/12/2019 - 14:14:37

Erbol.- El reconocido periodista y presentador de televisión John Arandia reveló que ha recibido ofertas para entrar en la arena política como candidato, sin embargo, anunció que en dos semanas hará conocer a la población si optará por postular a un cargo público.



“Lo he pensado, lo he pensado muchísimo. La respuesta definitiva yo la voy a dar con el cariño que le tengo a toda la gente en un par de semanas más. Hay otros sueños que evidentemente también tengo que ver si no se postergan. Nunca hay que decir ‘de esta agua no he de beber’, todo puede pasar”, dijo Arandia en entrevista con ERBOL.



Indicó que ha recibido varias ofertas para ser presidente, vicepresidente, alcalde, gobernador, “todos los carros que te puedes imaginar”.



Arandia agradeció a las personas que con cariño le sugieren ser candidatos con publicaciones en las redes sociales y mensajes a su cuenta particular, pero recalcó que su decisión se sabrá en dos semanas,



“En dos semanas yo voy a dar una declaración, con el cariño y la respuesta que le debo a toda la gente para ver qué va a pasar”, anunció.

Su visión sobre la situación del periodismo



John Arandia señaló que los periodistas siempre han sido “una piedra en el zapato del poder” por su esencia de fiscalización. Dijo que quienes manejan el poder siempre han considerado a los periodistas como “chismosos o metetes”, sin entender son el nexo con la población.



Afirmó que en los 14 años de gobierno del MAS esa dinámica se ha replicado, si bien no con balas como era en los años ’80, pero sí con otras prácticas como la “asfixia económica”, “la asfixia de control de estamentos del Estado para con los periodistas”, “persecución”, “amenaza”, el cortar a muchos las oportunidades de poder dirigirse a la gente.



Para Arandia, se montó “prácticamente todo un mecanismo para acallar a la prensa que el gobierno de Evo Morales consideraba molesta”.



“No quiero decir que Evo Morales lo haya hecho, todavía tengo una gran duda, pero sí gente que estaba a su alrededor, cuya política era -cual fuera esta una guerra- acallar a los medios de comunicación”, aclaró



Arandia dijo que esa forma de cortar la libertad de información en el periodo del MAS ha generado una rebeldía a los periodistas, para seguir informando con más ahínco, como se hizo a través de las redes sociales.



Ahora, con el cambio de gobierno, el presentador percibió que canales y radios empezaron a destaparse.



“Ya se dicen cosas en contra de Evo por ejemplo, de canales que antes no decían absolutamente nada. He visto desaparecer a periodistas que en algún momento han levantado el brazo izquierdo”, acotó.



Aseveró que los periodistas ahora están mucho más aliviados, sabiendo que se va a respetar los principios básicos de un medio comunicación, empezando por la libertad de expresión y las garantías de su trabajo de acuerdo con la Ley de Imprenta.



Resaltó que existe un proyecto normativo del gobierno transitorio, en el cual señaló que “se volvería a dar a los medios de comunicación y periodistas todas las garantías para el ejercicio de su trabajo”.