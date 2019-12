Guaidó: La dictadura se dio cuenta de que ya no puede comprar a los diputados





15/12/2019 - 09:21:16

TalCual.- "Están nerviosos por el 5 de enero, están nerviosos porque van a perder los reales ni van a poder hacer nada (...) La dictadura se dio cuenta de que ya no puede comprar a los diputados. Invito a la dictadura a comprar vacunas, a combatir la malaria y las fallas del sistema eléctrico. Dejen la payasada, ya basta, el país esta harto de ustedes", afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.



Guaidó, quien es reconocido por EEUU y más de 50 países como presidente interino, ofreció una rueda de prensa este sábado en compañía de varios diputados donde aseguró que existe un plan de ataque y amedrentamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra los parlamentarios de cara al inicio del nuevo período ordinario de sesiones previsto para el próximo 5 de enero de 2020.



Parece que la dictadura cambió el método, desempolvan a Maikel Moreno (presidente del TSJ). Más de 30 diputados con la inmunidad violada, más de 90 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y la cárcel injusta de Juan Requesens. Estamos en emergencia", dijo



Asegura que el gobierno insiste en su intento de eliminar el Parlamento, lo cual -según dijo- ha querido hacer desde el año 2015.



"Pero hemos logrado avanzar, logramos que el mundo nos reconozca. Ahora están nerviosos, pero no servirán ninguna de las acciones que intentan. Alerto al pueblo de Venezuela que el régimen de Nicolás Maduro quiere eliminar el Parlamento. No van a poder cuestionar la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional del próximo 5 de enero", acotó.



Lloran por la visa



Guaidó hizo referencia al encuentro que sostuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el ejecutivo de seguridad privada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hecho que fue reportado por varias agencias de noticias.



Se la pasan en reuniones secretas con Erik Prince. Esta reunión es parte de ese desespero. Todos están llorando para que les quiten las sanciones, para que les devuelvan las visas"



Finalmente, el mandatario interino invitó a los venezolanos a conmemorar este domingo los 20 años de la tragedia de Vargas y de la última reforma a la Constitución venezolana, durante una sesión especial para la instalación de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional.