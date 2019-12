Un salvadoreño se perfila como candidato a presidencia del BID







15/12/2019 - 09:16:53

El Salvador.- La posibilidad de que El Salvador tenga la oportunidad de que un compatriota aspire a ocupar, por primera vez en la historia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el puesto más alto de ese organismo está en manos del presidente Nayib Bukele.



Juan José Daboub fue ministro de Hacienda y secretario técnico de la presidencia en el gobierno de Francisco Flores. Luego fue director gerente del Banco Mundial.



Fuentes allegadas al proceso de elección de BID aseguran que el exfuncionario salvadoreño se perfila como una de las cartas más fuertes para recibir apoyo y pueda relevar al actual presidente del organismo, el colombiano Luis Alberto Moreno, quien termina su gestión el 1 de octubre de 2020.



Para que Daboub se convierta en aspirante oficial a presidir el banco, creado en 1959, debe ser propuesto por Bukele a través del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien es gobernador en la junta directiva del BID.



Consultado al respecto, Daboub expresó que se siente “impactado” porque, por primera vez y por diversas razones, ha encontrado en Estados Unidos y otros países condiciones y apoyo disponible para que un candidato salvadoreño sea el próximo presidente del BID.



“Con respecto a la elección del próximo presidente del BID, y aunque me siento muy honrado por el reconocimiento que estoy recibiendo en mi propio país e internacionalmente, el hecho más importante en esta etapa es que es una facultad exclusiva del Presidente Bukele para decidir si habrá o no habrá un candidato salvadoreño, y si habrá un candidato salvadoreño, la decisión de quién sería ese candidato también es un asunto exclusivamente decidido por el Presidente Bukele”, sostuvo el exfuncionario.



El plazo oficial para que los 46 países miembros del organismo postulen a los candidatos vence el 1 de agosto del año próximo. La junta de gobernadores del BID deberá elegir al presidente a finales de septiembre para que la persona electa asuma el cargo el 1 de octubre.



“Pero dada la importancia del BID tanto para Estados Unidos como para los países miembros de América Latina, y particularmente después de un año tumultuoso en la región, los gobernadores deberían debatir una amplia lista de candidatos temprano y en voz alta”, señala un artículo publicado en el medio Americas Quarterly por Mark Lopes. Él es asesor del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Estados Unidos y fue Director Ejecutivo de Estados Unidos para el BID, entre 2015 y 2018.



Fuentes conocedoras del proceso sostienen que, desde enero, los potenciales candidatos empezarán a recibir los apoyos de sus respectivos gobiernos e iniciarán cabildeos.



Hay 17 aspirantes latinos



La publicación señala entre los aspirantes a ocupar la presidencia del BID hay 17 personas de nueve países de América Latina, entre ellas está Daboub.



El futuro presidente se escoge mediante dos votaciones. Una de ellas es en función del porcentaje de acciones que posee cada país miembro del organismo, Estado Unidos es quien más tiene, por lo que su voto será decisivo. La otra votación la hacen los delegados de todos los países que integran el banco y observadores del BID y se necesita la mitad de los votos más uno. La persona seleccionada debe alcanzar a mayoría de votos de ambas votaciones.



El Presidente del BID es responsable de llevar a cabo los asuntos diarios del banco y gestionar sus operaciones y administración. Es quien preside las reuniones del Directorio Ejecutivo y formula las propuestas sobre la política general del banco consideradas por el Directorio.



El BID ofrece soluciones financieras a sus países miembros para financiar el desarrollo económico y social a través del financiamiento y donaciones.