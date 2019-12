Misteriosa presentación de una dirigente chavista en Buenos Aires: dijo que es la nueva embajadora de Maduro







15/12/2019 - 09:14:42

Clarín.- Miembros de la oposición venezolana en la Argentina que participaron este sábado de una "jornada" de entrega de pasaportes y otros documentos en la sede diplomática, ubicada sobre Luis María Campos al 100, confiaron a Clarín la misteriosa aparición de una dirigente chavista que se presentó en el auditorio como la nueva embajadora de Nicolás Maduro​.



Las fuentes, muy confiables, dijeron que quien se presentó como nueva embajadora es Stella Lugo. Y que sería la mismísima Stella Lugo Betancourt de Montilla, capitana de la Milicia Bolivariana, jefa del Territorio Insular Francisco de Miranda y Protectora del Estado Anzoátegui. Lugo fue ministra para el Turismo y gobernadora del estado Falcón por dos mandatos consecutivos (2008-2017).



En el equipo de Felipe Solá​, nuevo canciller, señalaron igual que "el lunes" contestaran a la consulta. Otra fuente del nuevo Gobierno no desmintió la información y al preguntársele si le darán las cartas credenciales, repreguntó por qué no se las darían. Vale recordar que Alberto Fernández desde su campaña electoral dijo que iba a volver a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela.



En enero del año pasado, junto al Grupo de Lima, Mauricio Macri decidió desconocer a Maduro y reconocer a Juan Guaidó​. En ese tren, le dieron cartas credenciales "full" a Elisa Trotta Gamus, como embajadora de Guaidó aquí, pero cuya misión no será reconocida por el nuevo Gobierno.



Hasta ahora la sede venezolana en la Argentina estaba funcionando con unos diplomáticos de Maduro sin rango de embajador. A varios de ellos se les había vencido la visa diplomática, y en medio de la campaña, el ex canciller Jorge Faurie, dijo que se tenían que ir del país. Pero eso no ocurrió porque justo llegó el cambio de gobierno.



Resta saber qué hará Fernández con la embajada Argentina en Venezuela. Desde que asumió Macri las relaciones al nivel de encargado de negocios. La conduce en ese estado, Eduardo Porretti, quien igual fue ascendido a nivel diplomático, aunque sigue ejerciendo como encargado de negocios.



Las fuentes que informaron la actividad de este sábado y la presentación en "sociedad" de Lugo, Clarín, entre ellos periodistas, dijeron que hay informaciones que demuestran que Lugo viajó esta semana a la Argentina de incógnito junto al ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, quien estuvo en la asunción de Alberto Fernández.



Esa presencia de Rodríguez, quien figura en el listado de funcionarios del régimen venezolano con prohibición de entrada a varios países generó una fuerte molestia del principal asesor de Donald Trump para la región, Mauricio Claver Carone. En entrevista Clarín Claver Carone confirmó que se había ido antes de la jura de Fernandez como presidente, que no se reuniría con él y que estaba muy molesto por "sorpresas desagradables" como esa, que no se dan entre "amigos".