Blooming cae por goleada y se aleja de la Copa Libertadores







15/12/2019 - 08:14:03

El Deber.- Blooming se aleja más de la lucha por ser Bolivia 4 para la Libertadores 2020, y se conforma con el premio para la Sudamericana. Este sábado de visitante cayó ante Always Ready (3-0) aguantado solo la primera parte, pues en el segundo tiempo le faltaron piernas para seguir defendiendo. Así, a cuatro fechas para el final del Clausura, se ubica a siete puntos de Nacional Potosí, que cada vez consolida más el cuarto puesto que le asegura el premio internacional y que este domingo (19:30) visita a Oriente.



La academia apostó por un esquema defensivo en busca de ser el primer equipo cruceño en conseguir el primer punto de la temporada en el temible estadio de Villa Ingenio, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar. También, El DT Erwin Sánchez decidió seguir dándole minutos a sus juveniles: Daniel Ferrufino y Fabián Mendieta (debutó), que ocuparon el lateral y derecho e izquierdo, respectivamente; Leonardo Sánchez, de volante; y Omar Lijerón, de delantero.



De entrada, el local tuvo opciones claras, pero le faltó contundencia. Christian Árabe, a los 4’, falló un mano a mano con Rubén Cordano. A los 11’, el que peinó fue Nelson Cabrera, y el balón se fue apenas desviado. La reacción del visitante vino con un remate de larga distancia de Leo Sánchez, que casi sorprende a Diego Zamora, a los 23’.



El equipo alteño era más, y tuvo en la cabeza de Marcos Ovejero la apertura del marcador, pero Cordano atajó. A los 32’, Carmelo Algarañaz controló el balón y mandó un bombazo al travesaño.



Se vino la goleada



De inicio, en la segunda parte se vino el 1-0 (47’). Árabe ingresó por derecha para levantar un centro que Algarañaz, sin marca, de cabeza convirtió en gol. A los 50’, Árabe intentó pero Cordano salvó su arco.



El local era más, y el visitante ya no tenía fuerzas para defender. A los 56’, Algarañaz, la figura del partido, cabeceó al poste. El que no falló fue Ovejero, que empujó la pelota a las redes tras un pase medido de Junior Romay, a los 70’.



Se venía la goleada y así fue con el último tanto convertido, a los 89’, por Damir Miranda. El volante anotó con un remate de larga distancia. Justo el resultado para un Always Ready, que buscó todo el partido el arco. Blooming se ahogó en el segundo tiempo y dejó espacios en todas sus líneas.