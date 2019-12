Wilstermann y The Strongest tienen prohibido perder el clásico





15/12/2019 - 08:12:23

Los Tiempos.- El clásico nacional que se disputará hoy desde las 17:15 entre Wilstermann y The Strongest es vital para ambos en sus pretensiones de título y clasificación a la Copa Libertadores como Bolivia 2 para 2020.



Wilstermann es líder del torneo Clausura con 47 puntos, seguido por Bolívar que cuenta con 46 unidades y The Strongest que tiene 44.



Bolívar, que hoy (16:00) recibe a Aurora, no pelea por la clasificación a la Copa Libertadores, porque al ser campeón del Apertura aseguró el Bolivia 1, sino que sólo lucha por el honor de ser bicampeón.



Con Bolívar fuera de la ecuación, la lucha por el premio de ser Bolivia 2 que entrega tres millones de dólares es entre Wilstermann y The Strongest, a quienes separa sólo tres puntos.



Es por esta razón que el cotejo de hoy es de vida o muerte, porque si Wilstermann gana le sacará una ventaja de seis puntos a The Strongest y así casi asegurará la clasificación a la Libertadores como Bolivia 2, porque incluso si el Aviador no logra el título, como segundo podrá hacerse del premio internacional.



Pero si el Tigre se lleva los tres puntos del Félix Capriles, entonces igualará con el Rojo a 47 unidades.



Con ese panorama y sabiendo lo que se juega hoy, el estratega argentino de Wilstermann, Cristian Díaz, de seguro pondrá toda la carne al asador desde el primer minuto, en busca de consolidar la victoria, que le dé mayor respiro rumbo a la recta final del campeonato.



Tanto Díaz, como el estratega cochabambino de The Strongest, Mauricio Soria, no dejaron entrever a las posibles alineaciones para el clásico nacional. Ambos trabajaron a puertas cerradas.



Todo el plantel está a disposición del estratega, incluso Ramiro Ballivián que tiene una fractura en un dedo del pie derecho y que juega infiltrado.



Además, no hay jugadores suspendidos ni por tarjetas amarillas ni por expulsiones.



Es posible que hoy se tenga algunas variantes como el ingreso de Fernando Saucedo y Leonel Justiniano en la contención, que no estuvieron en el once titular que venció el clásico cochabambino por 0-2.



El técnico Mauricio Soria podrá contar con todo su potencial para el compromiso. Tendrá a Wálter Veizaga que no fue de la partida en los dos compromisos anteriores, tras superar una contractura muscular en el muslo.



El zaguero central Fernando Marteli, que tiene cuatro tarjetas amarillas, fue reservado en la anterior fecha, su reemplazante fue Eduardo Demiquel, pero todo apunta a que volverá al equipo base.



Entradas



La dirigencia puso a la venta 25.000 entradas con la siguiente escala de precios: preferencia numerada Bs 100, preferencia Bs 80, general Bs 60 y curvas Bs 40.



OTROS PARTIDOS



San José va por Real Potosí



San José, que ya tiene asegurado el cupo a Copa Sudamericana, aún no pierde la ilusión de lograr su clasificación a la Copa Libertadores.



De momento, el último cupo a la Libertadores le corresponde a Nacional Potosí, que tiene una ventaja de ocho puntos sobre San José, motivo por el que esperan sumar hoy en la Villa Imperial, a la espera de que Nacional tropiece.



El cotejo entre Real Potosí y San José se jugará a las 15:00, en el estadio Víctor Agustín Ugarte.



Otros encuentros



A la misma hora (15:00) Destroyers recibirá a Guabirá en el Ramón Aguilera Costas, escenario que a las 19:30 será sede del encuentro entre Oriente Petrolero y Nacional Potosí. Mientras que Royal Pari jugará desde las 17:15 ante Sport Boys, en el estadio de Montero.