Bolívar busca la cima ante un Aurora que jugará con juveniles y suplentes







15/12/2019 - 08:10:51

El Diario.- Bolívar no debería hoy tener problemas para vencer a Aurora (16.00), por la vigésima segunda jornada del torneo Clausura.



A pesar que el fútbol es una disciplina impredecible, sobretodo en un partido y puede ocurrir cualquier cosa. Bolívar, segundo en la tabla (46 puntos), lucha por conseguir el título y enfrentará hoy a un rival que alineará a jugadores suplentes y juveniles.



Nada está dicho en el fútbol. Pero un equipo que busca el título y con los jugadores de jerarquía que cuenta Bolívar deberá plasmar la diferencia que existe frente a un rival con poca experiencia (en jugadores) y que sueña con salvarse de categoría.



Al margen de lo que puede ocurrir en el campo de juego. La dirigencia de Bolívar no renovó contrato con el uruguayo Mauricio Prieto, quien estuvo los últimos tres años y medio. Tampoco lo hizo con el volante creativo, Antonio Thomáz Santos, quien fue prestado por el club Sao Paulo y volverá a Brasil.



A estas bajas, se sumará hoy la ausencia del paraguayo defensor Teodoro Paredes, quien acumuló la quinta tarjeta amarilla en el torneo.



La Academia es dirigida por el argentino César Vigevani, quien estaba en la lista de candidatos para asumir en la Universidad Católica, sin embargo, su compatriota Ariel Holan le ganó la pulseta y tiene una incertidumbre en el futuro porque no firmó contrato con la empresa Baisa (que administra a Bolívar) y comenzaron a sonar algunos nombres para reemplazarlo.



Aurora atraviesa un momento complicado, perdió ante Wilstermann (0-2), a media semana, en el clásico cochabambino. Hubo rumores de amaño de partido de parte de los jugadores argentinos Nicolás Marotta, Tomás Bolzicco y Manuel Morello, además del nacional Juan Rivero, quienes supuestamente jugaron a favor de Sport Boys, en la jornada 20.



Todos los involucrados están siendo investigados por la dirigencia cochabambina, pero seguirán en el plantel, hasta que se demuestre lo contrario.



El dirigente de Aurora, Jaime Cornejo, indicó que cree en la versión de los futbolistas (que negaron las acusaciones), llamó a unirse para salvar el descenso.



Cornejo anunció que hoy el equipo será alterno y con juveniles porque quieren apostar al juego frente a Real Potosí, a media semana.



BALDIVIESO SE QUEDA



El entrenador Julio Baldivieso llegó a un acuerdo con la dirigencia de Aurora y firmará su contrato hasta el próximo año. Luego de ayudar, con un compromiso de palabra, oficializará todo para quedarse.