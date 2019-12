FNDR: 60 % de proyectos no fue aprobado por aspectos de forma





El Diario.- El director Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Gonzalo Quiroga, informó que alrededor del 60 % de los proyectos presentados por los gobiernos subnacionales no se aprobaba por cuestiones de forma, pero también por la discrecionalidad política.



Quiroga dijo que trabajan con grandes fideicomisos, como del Tesoro y del Banco Central de Bolivia, cuyos recursos son distribuidos a programas del vivir bien, viabilidad, de las universidades, pero hay uno específico para el pago de planillas, el mismo que se realizó con el municipio de El Alto.



Informó que había muchos proyectos paralizados, que sólo dependían de cosas sencillas para su aprobación, simples, como la carta de la autoridad, y ahora se agiliza la aprobación para ayudar a la economía nacional.



Así como habían aspectos sencillos de solucionar también hay complejas, cuya salvedad pasa por las aclaraciones técnicas, debido a que faltan estudios, y se trabaja con los profesionales de los municipios.



Se priorizó la salida de proyectos para ayudar a la economía nacional, y el análisis realizado permitió identificar la discrecionalidad con que manejaban los anteriores ejecutivos.



Explicó que la anterior gestión hacía uso de los recursos de acuerdo a la ideología partidaria, ya que se aprobaban los proyectos para aquellos municipios que eran de la misma línea ideológica.



“Eso no podía ser, pero eso se rompió”, dijo a tiempo de indicar que el mandato de la presidenta es sencillo; no se para nada.



RECURSOS



Informó que el FNDR maneja una importante cantidad de recursos, por ejemplo un solo fideicomiso alcanza a más de 2.000 millones de bolivianos, y el resto casi son cifras similares.



Por otra parte, señaló que el departamento con más proyectos es Santa Cruz, le sigue Cochabamba y después La Paz, Tarija, Sucre, poco en Oruro y Potosí. Beni el menos atendido y Pando recibió atención en el último año.



EVALUACIÓN



Asimismo, dijo que realiza la evaluación de los proyectos aprobados, y por ello se visita las zonas donde se ejecutan éstos.



Dijo que hay obras iniciadas y no concluidas, desembolsos para obras o también hay duda del impacto social de algunas obras, que debía tener, pero también existen denuncias de obras fantasmas, pero hay que verificar las mismas.



“Eso espero no encontrar obras fantasmas, pero queremos confirmar las denuncias”, apuntó.



JESÚS DE MACHACA



En el municipio Jesús de Machaca, capital de la Sexta Sección Municipal de la Provincia Ingavi, del departamento de La Paz, se entregó maquinaria y equipos por parte del Director Ejecutivo del FNDR.



La maquinaria entregada consiste en dos volquetas 14 m3 y dos retroexcavadoras 85 hp, lo cual significa una inversión de total de Bs. 4.177.418 (100,00 %), que incluye gastos de protocolización, gastos de licitación, intereses y comisiones durante la ejecución. El crédito financiado por el FNDR es de Bs. 3.200.000 que representa un 76.6 % y el aporte del municipio es de Bs. 977.418, que es el 23,04 %.



La adquisición de la maquinaria permitirá la implementación de nuevos caminos vecinales que interrelacionen las comunidades productoras con las principales vías troncales para el transporte de productos cultivados en estas, así como para el transporte de turistas extranjeros y nacionales.



Las condiciones del financiamiento, son a cinco años plazo, con un período de gracia de un año y una tasa fija de interés del 4,27 %.