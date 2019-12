A octubre, la exportación de leche subió 26,5%







15/12/2019 - 07:48:06

La Razón.- La exportación de leche en polvo subió en un 26,5% en el valor y 20,5% en volumen hasta octubre de este año, en comparación con similar periodo de la gestión pasada, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por este medio.



Desde la empresa PIL Andina SA, empresa de capitales peruanos que saca del país el lácteo y controla un 80% del mercado en Bolivia, explican que las causas del crecimiento son la disponibilidad del producto, la consolidación de mercados y cumplimiento de los procedimientos de exportación.



“Estamos preparados para exportar más de 1.000 toneladas métricas de leche en polvo al año y así lograr incrementar el acopio en más de 8 millones de litros de leche cruda por año”, explicó a La Razón Daniel Aguilar Cabrera, gerente general de PIL Andina SA.



Según los datos preliminares del INE, los mercados de la leche en polvo son Colombia y Perú. El primero adquirió, hasta octubre de 2018, un total de 2.453 toneladas por un valor de $us 7,05 millones. El segundo compró 934 toneladas por $us 3,39 millones.



Para igual período de esta gestión, Colombia pagó $us 9,82 millones por 3.134 toneladas y Perú $us 3,4 millones por 948 toneladas.



Un aspecto relevante es que para la exportación de este alimento se precisa obtener la certificación ISO 22000 (Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos). PIL logró renovar este requisito para la línea de productos lácteos en polvo de su planta en Santa Cruz y consiguió la certificación ISO 22000 para su planta industrial en Cochabamba. “Esto permitirá a la empresa seguir creciendo y desarrollar nuevos mercados para la exportación (...). Existe la posibilidad de incursionar en otros mercados, depende de las condiciones comerciales, logísticas y legales de los mismos. Como empresa boliviana tenemos habilitados los mercados de México, Cuba, Venezuela”, dijo Aguilar.



DESAFÍOS. A la fecha, el precio internacional de la tonelada métrica de leche se cotiza a $us 3.331. “Es importante lograr convenios de compra de materia prima a precio internacional, esta es la única manera de poder ser competitivos en mercados internacionales y considerar, por ejemplo, las ventajas que brinda la Comunidad Andina (CAN) para el desarrollo de la demanda en el exterior”, sostuvo el ejecutivo.



Según la información del INE, Bolivia exporta leche en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas que va del 1, 5% al 26%.



“Estamos seguros de que podemos proyectarnos como una industria de clase internacional. Nos vamos a mostrar al mundo y desarrollaremos nuevos mercados en el exterior, apuntamos entonces a fortalecer nuestro propósito: seguir creciendo juntos, innovando en alimentación saludable y confiable”, agregó Aguilar.



El incremento en la venta de este producto es positivo, tomando en cuenta que de 2014 a 2017 las exportaciones de leche cayeron en un 58,3%, según datos oficiales de la oficina estatal. Las causas en aquel entonces fueron la crisis internacional, el contrabando y los bajos precios de la leche en polvo en el mercado internacional.



Además de los lácteos, PIL pretende desarrollar la producción de frutas en Bolivia, las mismas que son el insumo base para los Jugos Néctar “Pura Vida Frutss”.



“Los crecimientos en volumen de este producto se podrán realizar de la misma manera mediante la exportación, así podemos duplicar la producción. Esto permitirá a la empresa seguir creciendo y desarrollar nuevos mercados para llegar con estos productos”, señaló el gerente general de PIL.