Gobierno coordina acciones para garantizar retorno de la Policía y militares al trópico







15/12/2019 - 07:34:38

Cochabamba, (ABI).- El viceministro de Régimen Interior, Daniel Humérez, aseguró el sábado que el Gobierno nacional coordina acciones para garantizar el retorno de la Policía Boliviana al trópico de Cochabamba.



"Se están haciendo ya las acciones correspondientes determinando la previsibilidad de ingresar conjuntamente las Fuerzas Armadas al trópico de Cochabamba a efecto de sentar un Estado de derecho en esta zona (...). No va a ser un operativo, va a ser un ingreso conforme corresponde al orden de legalidad", dijo a los periodistas, en el acto de aniversario de Radio Patrullas 110 en la ciudad de Cochabamba.



Señaló que la ausencia de policías en esa región no puede permitirse porque "no puede haber territorio donde no exista presencia del Estado".



Manifestó que el Gobierno nacional realiza, además, las reuniones con organizaciones sociales representativas para que la acción sea respetuosa en el orden de los derechos y las garantías constitucionales.



"En realidad, no tendríamos que tener ningún aval, de ninguna federación, porque la federación es parte de la sociedad civil, pero no es parte de la sociedad política", recordó.



La autoridad estatal mencionó, por último, que se trata de "un tema macro de seguridad del Estado nacional", por lo que mencionó que "en su momento ya se tomarán las determinaciones de fecha y de cómo ingresar al trópico de Cochabamba".