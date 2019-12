Régimen Penitenciario: Tráfico de drogas ensombrece las cárceles del país







El Día.- El problema que tienen las cárceles es el tráfico de estupefacientes", con esa afirmación, José García Mujica, Director Nacional de Régimen Penitenciario, admitió la situación incontrolable y compleja de las cárceles del país, en cuyo ilícito están involucrados policías y visitas de los internos.



"El principal problema que tenemos en las cárceles en este momento es el tráfico de estupefacientes; en mi calidad de policía tengo que admitir que existen malos funcionarios (policiales) que se han prestado a esto", manifestó García a ANF.



La situación del sistema penitenciario del país no ha cambiado de lo que era hace 10, cinco o los últimos años. El Día en una edición hace tres años había establecido que de 61 recintos penitenciarios (19 urbanos y 42 carceletas en área rural), con una capacidad de albergue de 5.013 personas,por entonces tenía alrededor 15.831 reclusos (mujeres y hombres), de los cuales el 68% no contaba con sentencia y purgaban encierro en condición de detención preventiva.



Una lacerante realidad. García, señaló que también hay familiares de los internos implicados en el hecho ilegal, que ingresan la sustancia controlada en partes "inimaginable" de sus cuerpos.



"Hemos encontrado sustancias controladas en troncas que ingresan para el tema de carpintería, en las que estaban hábilmente camufladas, hemos encontrado en los pañales de los niños, en sostenes, en partes inimaginables, muy bien camufladas", apuntó.



Sobre los efectivos policiales, dijo que hay más de 20 implicados en delitos penales como tráfico de drogas, así como también en la evasión de internos.



"Tenemos una veintena de policías con denuncias penales, especialmente en el tema de fugas; se ha denotado que había mucha negligencia y hasta complicidad, hay que reconocer esto", apuntó.



Algunos de los casos más relevantes sobre tráfico de estupefacientes en los penales ocurrieron en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, donde el secretario del gobernador fue encontrado con pequeñas cantidades de narcóticos que, según las investigaciones, proveía a los internos.



Casos de relevancia. El otro caso relevante ocurrió en la cárcel de Morros Blancos, en Tarija, donde un policía penitenciario fue sorprendido con medio kilo de marihuana.



Desde los centros penitenciarios, los internos acusan a los policías y a los delegados de los presos de controlar la venta de drogas en las cárceles, donde incluso hay personas que ya cumplieron sus penas hace varios años, pero permanecen en los recintos dirigiendo estos "negocios".



García también lamentó que en el anterior gobierno se halla comprado escáneres, para los penales, que no cumplen los requisitos específicos de tecnología para la detección de drogas. Dijo que se lleva adelante una investigación para conocer si hubo asesoramiento en la compra de los equipos, así como los precios de los mismos.



La autoridad indicó que está en marcha la implementación de la unidad de canes antidroga penitenciario para el control al ingreso de los recintos. Confía que con los canes los resultados sean más óptimos y a una menor inversión.



"Lastimosamente se han comprado equipos muy costosos, los bodyscarnes corporales y de equipaje para dos cárceles, y me parece que están en este momento en depósitos otros dos, que en realidad no han llegado a satisfacer las necesidades de seguridad porque no detectan sustancias orgánicas", apuntó.



Indicó que por ahora un tema primordial es la designación de los nuevos directores departamentales "que permita dar una impresión diferente de que hay un cambio, de que se quieren hacer las cosas de otra manera, y que no se priorice el tema político en las designaciones del personal".



García indicó que uno de sus principales objetivos como director de Régimen Penitenciario, en este gobierno de transición, es colocar la piedra fundamental en la construcción de los dos complejos penitenciarios más grandes del país, ubicados en La Paz y Santa Cruz.