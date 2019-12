Cruz: Nuestro plan de acción abarca la reestructuración del actual sistema de salud







15/12/2019 - 07:26:00

Opinión.- Las manecillas del reloj marcan la medianoche. La jornada de trabajo ha sido larga y llena de reuniones, pero, si la entrevista no se realiza en este momento, mañana será difícil por su cronograma de trabajo que comienza muy temprano.



Con buena predisposición y con un cansancio natural —que se nota, a ratos, en el tono de la voz y en las pausas de la conversación—, el actual y reciente ministro de Salud, Aníbal Cruz Senzano, nos cuenta las condiciones en que encontró esta repartición, las líneas de acción a corto y mediano plazo que pretende impulsar en el tiempo dure su gestión en este periodo de transición política en el país.



La implementación de un Sistema Boliviano de Salud, la priorización de la atención en el nivel primario, el control de la publicidad mé-dica engañosa, la educación a la población en temas de salud, a través de espacios gratuitos en medios de comunicación, son algunos de los lineamientos a ejecutar.



Durante la conversación, resaltó el rol que cumplieron los médicos del país, hace dos años, cuando se enfrentaron al gobierno del expresidente Morales por la aprobación del nuevo Código del Sistema Penal. También explicó la necesidad de incorporar su gremio a la Ley General del Trabajo.



P. Después de liderar las demandas del sector médico, ¿cómo concibe el hecho de estar dirigiendo ahora el Ministerio de Salud?



R. No he sido opositor a ningún gobierno, pero sí contestatario técnico, gracias a la experiencia y el conocimiento adquirido en la administración de salud y en consultorías internacionales.



Creo ser una persona de opinión y, con la experiencia ganada, puedo aportar soluciones a problemáticas del área de la salud.



Durante mi última gestión como presidente del Colegio Médico de Bolivia, los profesionales en salud nos enfrentamos Evo Morales por la aprobación de un nuevo Código del Sistema Penal. Demostramos que atentaba a la libertad de acción profesional y castigaba el acto médico.



La protesta de los mandiles blancos se convirtió en una marea blanca que logró la abrogación de esa norma. Con este movimiento, la ciudadanía perdió el miedo a salir a las calles para reclamar sus demandas.



P. ¿Cuál es el diagnóstico del Ministerio de Salud que recibió hace un mes?



R. Han dejado un ministerio sin ningún tipo de información, con muchos indicios y señales de corrupción, de mal manejo de la cosa pública, de alteración e improvisación de los programas de salud, entre otros.



Estamos hablando de un gobierno de casi 14 años de gestión que hizo dibujo libre en este ministerio, sin nin-gún tipo de seguimiento; por ejemplo, solo se tiene información del último año del programa Juana Azurduy de Padilla.



P. ¿Cuáles son los lineamientos de su gestión ministerial durante este periodo de transición política?



R. Se tendrá dos líneas de acción de trabajo: las auditorías para saber en qué condiciones hemos recibido el ministerio y las políticas de desarrollo que nos permitan sostener, mantener y proyectar un nuevo sistema boliviano de salud.



Quiero plantear una hoja critica de acción que comprenda tres fases. El tiempo no alcanzará para terminarlas todas, pero sí dejaremos los lineamientos que permitan que, en un futuro, el sistema de salud beneficie a la población.



Una acción inmediata es la reestructuración del actual sistema de salud (...). No hemos entrado como inspectores sino para administrar la salud pública y encaminar el seguro universal como una premisa fundamental.



Para encaminar esto, se necesita que los recursos destinados a la salud superen el 10 por ciento del Presupuesto General del Estado.



También es importante la inclusión del sector salud a la Ley General del Trabajo, no puede ser que los trabajadores y profesionales no puedan tener acceso a este derecho constitucional.



P. ¿Se debe considerar la salud como un sector estratégico para el Estado?



R. Por supuesto que sí, esto permitiría tener un mayor porcentaje de inversión para priorizar la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos. Es una demanda de oportunidad para que la población pueda tener mejor acceso a sistemas de salud.



P. ¿Cuál es su planteamiento para la reestructuración del sistema de salud?



R. Queremos dejar las bases sólidas para consolidar un Sistema Boliviano de Salud que garantice la equidad y eficiencia de las políticas de atención en los diferentes pisos ecológicos que tiene Bolivia. No es lo mismo manejar la salud en el altiplano que en el sector oriental, las epidemias y enfermedades son diferentes.



Es importante diseñar un sistema que permita la aplicación del seguro universal de salud, el acceso a los medicamentos, la priorización de los niveles de atención, la conservación y promoción de la seguridad social y el respeto a la práctica privada.



Para establecer un sistema universal de salud hay que prevalecer el ahorro de la inversión en esta área y la forma de lograrlo es invertir más en la atención primaria que en la terciaria.



El 80 por ciento de las patologías y enfermedades de la población boliviana puede ser resueltas en el primer nivel, 15 en el segundo y solo el 5 en el tercer.



P. La educación es vital en su propuesta del Sistema Boliviano de Salud, ¿qué se piensa hacer al respecto?



R. Queremos que la po-blación aprenda a cuidarse y a vivir sanamente, para eso, la educación es vital.



Actualmente estamos coordinando este tema con el Ministerio de Comunicación. Tenemos previsto aprobar una resolución bimininisterial para que todos los medios de comunicación dispongan un espacio gratuito destinado a la educación en salud.



También vamos a luchar contra la publicidad médica engañosa y la utilización de los medios para desinformar a la población al promocionar productos que no tienen registros sanitarios o información médica falsa.