Elecciones: Del fraude al despilfarro







15/12/2019 - 07:15:15

El Día.- Los 13 años y 10 meses del gobierno de Evo Morales no podrían culminar de peor manera. Además del fraude electoral denunciado luego de la fallida elección del pasado domingo 20 de octubre, ahora se establece que también se despilfarró mucho dinero. En base a la información del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), en siete procesos electorales desarrollados entre el 2010 y 2019, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) gastó alrededor de Bs 2.319 millones.



Entre los siete procesos electorales realizados, destacan dos elecciones generales, dos comicios judiciales, un referéndum nacional (la del 21 de febrero de 2016) y varios procesos de consulta ciudadana de sobre las autonomías por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS).



"Con excepción del año 2012, en todos los años el OEP realizó gasto promedio al año por encima de los Bs 240 millones", argumenta el economista Jimmy Osorio, en el estudio y análisis de cómo se manejaron los recursos en todo este periodo en el país. Sin embargo, ese año el presupuesto ejecutado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alcanzó a Bs 115 millones.



Las cifras revelan despilfarro. Osorio, señala que los años en los que mayor cantidad de recursos erogó el órgano electoral fueron el 2014, 2015 y 2017; asimismo, en lo que corresponde a la gestión 2019, el OEP, hasta octubre gastó Bs 241 millones, cuyo proceso electoral resultó fallido, al ser cuestionado la credibilidad del mismo.



"Por otro lado, hay que tener en cuenta que en todos los años no hubo gestas eleccionarias, sin embargo, se puede notar que el gasto realizado por el OEP se mantiene elevado en dichos años", reafirma Osorio en su análisis.



No todo lo gastado es en elecciones. El gasto realizado por el OEP no necesariamente fue directo a cubrir costos plebiscitarios, sino que gran parte de ellos tuvieron como destino el gasto de funcionamiento del ente electoral. De la información del SIGEP se pueden establecer que, en "servicios personales (sueldos)" en los 10 años se utilizaron Bs 821 millones, que equivale al 35,4% del total de Bs 2.319 de gasto en 10 años.



Sin embargo, remarca Osorio, en este grupo llama mucho la atención que este gasto hay ido subiendo exponencialmente de Bs 47 millones en 2010 a Bs120 millones en 2018, es decir que el crecimiento del gasto en éste fue del 154%. "Adicionalmente hasta octubre de 2019 el OEP ya gastó Bs 85 millones de los Bs 130 millones que tiene presupuestado para ese grupo de gasto", añade el experto.



En cambio, los denominados "servicios no personales", en diez años alcanzaron un gasto total de Bs 1.041 millones, lo que representa el 45% del total. Ambos grupos, "servicios personales y no personales", representan mas del 80% del presupuesto ejecutado por el OEP en diez años.



Gasto por procesos electorales. Del 2010 a octubre de 2019, el OEP gastó Bs 798,9 millones en la administración de procesos electorales, tanto a nivel nacional como para la aprobación de referéndums autonómicos. De los siete procesos, una eleccion general (20 de octubre 2019), dos elecciones judiciales (2011 y 2017), el refenréndum del 21F (2016)y las elecciones primarias (2019), fueron procesos que en el fondo no alcanzaron el objetivo deseado y al contrario, implircaron una perdida económica al Estado.



"Los gastos erogados por el OEP para llevar adelante estos procesos, alcanzaron a Bs 440,7 millones, que bien podrían denominarse como despilfarro, puesto que fue un gasto que no tuvo ningún resultado, en esa línea se puede ver que las elecciones de autoridades judiciales tuvieron un voto nulo del 50,9%", remarca Osorio.



El caso más explícito de despilfarro es el Referéndum Modificatorio a la CPE para habilitar la reelección indefinida del anterior presidente y vicepresidente. La ciudadanía a través del voto, en más del 50% expresó su rechazo a la reelección indefinida del gobierno de Evo Morales, pero los resultados no se respetaron. Finalmente el proceso eleccionario 2019, de acuerdo a un estudio de auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), dicho proceso resultó viciado de nulidad y dolo. Todo un fraude.



Para estos comicios, que no hacen menos de dos meses atrás, el OEP ya erogó un total de Bs 110 millones en el proceso de elecciones nacionales. De ese proceso Bs23,2 millones se gastó para llevar a cabo las elecciones primarias, Bs10,1 millones en el empadronamiento permanente en el exterior, Bs56,9 millones en el ámbito nacional y Bs 17,3 millones en el ámbito extranjero.



248 Millones de Bs. Fue el presupuesto previsto por el gobierno central para la adminitración de las elecciones 2019. Se ejecutó un 43,3%.



33 Por ciento



Es el promedio de ejecución presupuestaria en las últimas elecciones generales en la administración nacional. En tanto que en lo internacional se gastó más del 80%



11 Procesos electorales



Se desarrollaron en el país entre el 2005 y 2019. Entre ellas se encuentran las elecciones generales del 2009, 2014 y el último del 20 de octubre. Y al menos tres referendum.



Apuntes



Partidas. Dentro de los gastos más relevantes que tiene que cumplir el TSE a traves del OEP están aquellos correspondientes a: material de escritorio, publicidad, alquiler de equipos y maquinaria, fletes y almacenamiento, servicios de imprenta, consultorías en línea y Comunicaciones, entre otros.



Paralisis. Luego de las irregularidades detectadas por la auditoría de la OEA y el borrón y cuenta nueva de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, el OEP está prácticamente sin funcionamiento hasta que se elijan nuevos vocales. Por esta razón, se deduce que el cumplimiento de obligaciones financiera se verá imposibilitado de ejecutarse, además, deberán ser las instancias jurídicas correspondientes las que den el visto bueno para el pago faltante. "De comprobarse la autoría de dolo de las exautoridades deberán ser éstas las que tengan que cumplir con dichos pagos", refieren diversos políticos, entre ellos el analista Carlos Cordero.



Despilfarro. Según el economista Osorio, entre varios procesos electorales que no fueron respetados o no sirvieron para mejorar la institucionalidad nacional, sumando la cantidad de los recursos erogados en los procesos mencionados, se llega a un total de Bs430 millones de despilfarro. "Este monto que representa el 55% del total del gasto de todos los procesos eleccionarios llevados a cabo desde 2010 a la fecha", señala.



Lapidario. Solo en el caso del referéndum del 21 de febrero de 2016, dado el desconocimiento sistemático de los resultados de la voluntad popular por parte del gobierno de Evo Morales, al dejar explicitamente anulado dicho proceso implicó una pérdida al Estado de Bs 132 millones. Ante esta situación, tanto Cordero como Osorio ven necesario que las autoridades llamadas por Ley, vean la forma más expedita de recuperar los recursos despilfarrados.