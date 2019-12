Amor al país, reivindicación y fe: motivos de exiliados para volver







15/12/2019 - 07:13:18

P´gina Siete.- Vuelven motivados por su amor al país y para contar su versión ante la justicia. Los perseguidos durante el gobierno de Evo Morales que han vivido por años en el exilio, dejaron sus familias y trabajaron en asesorías y consultorías. Pero ahora, con la creación de un comité que los atenderá, decidieron retornar.



Los primeros en regresar fueron los exiliados por el caso Porvenir. El 14 de noviembre, un grupo cruzó la frontera en medio de aplausos y abrazos. Semanas después regresó Elsner Larrazábal, expresidente del Comité Cívico de Achacachi.



A ellos se sumó Guido Nayar, dirigente ganadero que retornó desde Paraguay. Mientras que los exprefectos Manfred Reyes Villa y Mario Cossio anunciaron su pronto retorno.



El gobierno transitorio de Jeanine Áñez creó el “Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos políticos e ideológicos ‘Justicia y Paz’”. Mediante esta instancia, el Ministerio de Justicia y Transparencia “pretende restablecer las garantías constitucionales, la seguridad jurídica y el debido proceso” de las personas afectadas.



“Nuestro Gobierno ha determinado crear este comité, garantizar los derechos de las víctimas de injusticias políticas. Pero dejamos claro que no se atenderán delitos comunes, de lesa humanidad y tampoco de narcotráfico”, aclaró la Presidenta.



Perseguidos políticos



Durante el gobierno de Morales decenas de personas se fueron a España, Brasil, Perú y otros países. Ante autoridades extranjeras, los compatriotas sustentaron que la razón para dejar Bolivia era la persecución política y así, les concedieron asilo.



Entre los casos más recordados están los procesos a los actores políticos que eran parte de la “media luna”, un grupo opositor nacional. Autoridades judiciales de ese tiempo hallaron vínculos de los líderes con los casos de terrorismo en Santa Cruz y el Porvenir en Pando



Los más de 13 años que Morales estuvo en el poder significaron para estas personas tiempo lejos de sus familias, su patria y sin posibilidad de reivindicar su imagen. El Gobierno transitorio afirmó que se velará por esos casos de injusticia.



Elsner Larrazábal, excívico, contó que estuvo más de dos años como refugiado en Perú. Ya en Bolivia, reiteró que fue perseguido por liderar la protesta por la corrupción en la Alcaldía de Achacachi gobernada por el MAS.



“Cuando salí del penal con detención domiciliaria, el 10 de abril de 2017, decidimos salir del país, porque allegados al MAS nos amenazaron de muerte”, contó Larrazábal.



Estando exiliado trabajó en ingeniería de sistemas, con una empresa reconocida de software en Perú. “Al inicio fue difícil. Poco a poco tuvimos más posibilidades de sobrevivir”, relató.



Pero no sólo salieron del país los hostigados durante la gestión del MAS, sino algunas exautoridades que tienen procesos por la Guerra del Gas. Javier Tórrez Goitia, Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas, Guido Áñez y Hugo Carvajal Donoso -quienes fuera de Bolivia trabajan como asesores y docentes- abandonaron el país por los hechos luctuosos de 2003.



Familia Carvajal: “Amamos Bolivia por eso vamos a volver”



“Amamos Bolivia, por eso vamos a volver. Es el lugar que nos vio nacer y queremos que sea el lugar que nos vea morir”, dijo emocionada Elizabeth Ayaviri, esposa de Hugo Carvajal, el exministro de Educación de Bolivia. Desde hace 10 años viven asilados en Madrid, España, porque hay un proceso legal contra él.



Por los conflictos de octubre de 2003, se procesó a Carvajal y otros ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Él tenía ese cargo porque el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido del que es fundador, cogobernaba en esa gestión.



El expresidente partió a Estados Unidos, pero otras autoridades afrontaron el juicio por casi seis años.



“Los ministros del MIR, Guido Áñez, Jorge Tórrez y mi persona, decidimos permanecer en el país. No salimos huyendo. Pero llegó un momento en que era un juicio estrictamente político”, contó.



Estaba en marcha su detención y Carvajal estaba seguro de que no tendría un juicio justo. “Por ejemplo, cuando solicitamos el cuaderno de investigación, no nos lo dieron. Eso impedía planear adecuadamente nuestra defensa”, denunció.



Los exministros pasaron caminando la frontera hacia Perú. Estuvieron unos días en Puno y luego partieron a España, donde Carvajal logró el asilo. Desde entonces, aprovechando su profesión como sociólogo, se ha dedicado a dar cursos, asesorías y charlas. Actualmente ya está jubilado.



Aún no tiene fecha para su retorno, pero sí deseos de regresar. Sus planes incluyen la escritura sobre historia y política. Se ha preparado académicamente para eso. Asegura que no desea a volver a ejercer política porque cree que se debe dar lugar a la juventud.



“Deseo regresar a Bolivia, soy un querendón del país. Mi corazón y alma están allá”, confesó. Presentará las alegaciones para que se le establezcan las condiciones de ciudadanía plena. Por ejemplo, su pasaporte ya no está vigente.



Nayar: “Nadie me devolverá esos 10 años lejos”



El 17 de enero del año 2010, el exministro Guido Nayar salió de Bolivia rumbo a Asunción Paraguay, para una reunión del Mercosur. Una vez allí, fue obligado a no regresar. Buscando un país que lo acoja llegó a Honduras, donde estuvo asilado por casi una década, hasta que el 11 de diciembre regresó.



“Nosotros hemos sufrido un daño terrible , no solamente económico sino emocional. Diez años lejos de los seres queridos no se los devuelve a nadie. Además, perdimos muchas cosas por esta situación, fueron rematadas”, lamentó Nayar.



Afirmó que en Paraguay lo amenazaron. “Llegaron a mi hotel gente del gobierno de Evo Morales. Me sugerían no volver al país porque si lo hacía, mi familia iba a sufrir”, contó.



Viajó a Honduras porque ese no era un país aliado de Morales. Con documentos, demostró que era un perseguido político y logró conseguir el asilo.



“Tuve que vivir de mi profesión de abogado. Fui consultor y asesor jurídico gracias a las amistades que tenía fuera del país. También, debo agradecer a mi hijo mayor que asumió la responsabilidad de velar por la familia”, reveló Nayar.



Cuando estaba en Bolivia, él era un dirigente ganadero y luego fue el primer vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Explicó que durante la gestión de Evo Morales siempre fue perseguido por “contrarrestar todo lo que intentaban aplicar arbitraria y abusivamente”.



Nayar criticó la Ley del INRA, de 2007, la calificó de confiscatoria. En 2009, el gobierno de Morales lo implicó con terrorismo.



“Implicarme fue una trama encargada al exfiscal Sosa. Decían que los ejecutados estaban en predios de los ganaderos. Demostramos que no era así”, afirmó.



Al regresar, uno de los primeros lugares que visitó fue la iglesia de la Virgen de Cotoca. “Ella siempre fue mi fuente de fortaleza. Renové mi voto de fe”, dijo.



Cossio: Quiero reencontrarme con mi país y mi familia



El exprefecto de Tarija Mario Cossio, como otros prefectos de la “media luna”, fue uno de los perseguidos del gobierno de Evo Morales por impulsar la autonomía departamental. Fue suspendido de su cargo como prefecto y se le acusó de corrupción en el caso Imbolsur.



Dejó Bolivia el 6 diciembre de 2010, rumbo a Asunción, Paraguay, donde se quedó por nueve años.



“Hubo una persecución política implacable, que tenía como objetivo descabezar la oposición nacional. Sobre todo a las gobernaciones opositoras”, aseveró.



Según el exprefecto, se había planificado callar a todos los detractores. “Estaba en peligro mi vida, no sólo mi libertad. Accedimos a grabaciones en la que se hablaba de eliminarme físicamente”, reveló.



Fuera de Bolivia, su vida cambió. Se dedicó a trabajar como asesor y consultor en temas legales aprovechando su profesión de abogado.



Su retorno fue anunciado por Twitter pocas semanas después de la salida de Evo Morales de Bolivia. El cambio de Gobierno motivó su decisión de regresar al país.



En contacto con Página Siete, y aún en su exilio, manifestó su deseo de reencontrarse con su patria, su familia y sus seres queridos. “Quiero restablecer el ejercicio de mis derechos ciudadanos”, dijo.



“Creo que el país necesita de todos, los que están dentro y los que están fuera. Yo tengo una vida de compromiso. Si bien el dictador ya no está, las estructuras están amenazadas. Yo tuve una pausa en mi carrera y es probable que sí me reinserte en la política”, manifestó Cossio.



Los 20 del caso Porvenir y otros



El 14 de noviembre pasado, desde Epitaciolandia y Brasilea, 20 pandinos cruzaron el Puente de la Amistad para volver a su Bolivia. En 2008, abandonaron el país a causa de la persecución por los hechos violentos ocurridos en el Porvenir, Pando.



En medio de aplausos y abrazos, el grupo de refugiados cruzó la frontera entre Cobija y Brasilea. Con la tricolor pisaron suelo boliviano.



Entre las personas que dejaron el país en 2008 figuran Ana Melena, expresidenta del Comité Cívico de Pando; Ricardo Shimokawa, exvicepresidente del Comité Cívico de Pando; Huáscar Aguilar, exdirector de la Zona Franca de Cobija; y Julio Villalobos, exdirector del Servicio Departamental de Caminos de la entonces Prefectura de Pando.



La presidenta Jeanine Añez aseguró que los exiliados tienen garantizados sus derechos. “Los únicos bolivianos que tienen que hacer maletas son nuestros hermanos en el exilio, los que no tenían derechos hasta el día de hoy. No permitiré que eso se repita con ningún boliviano”, expresó.



Entre otros, los refugiados que anunciaron su retorno al país, no sólo están los afectados por el caso Porvenir, sino los opositores de Morales como Branko Marinkovic, Guido Áñez y Manfred Reyes Villa.



Reyes Villa, exprefecto de Cochabamba, en las redes sociales anunció su retorno.



Resolución 140/2019



Mediante esta resolución ministerial, el 3 de diciembre de 2019, se crea el Comité interinstitucional de defensa a víctimas de justicia por motivos políticos, “Justicia y Paz”.



Garantías Busca restablecer la seguridad jurídica y el debido proceso de las personas indebidamente perseguidas, ilegalmente procesadas y recluidas, objeto de desapariciones, exilios y torturas.



13 años En el comité se entienden actos conocidos como “ violaciones graves a los derechos humanos”, que hayan sucedido durante la gestión de Evo Morales, del 22 de enero de 2006 al 10 de noviembre de 2019.



Denuncia Para presentar un caso se requiere una nota dirigida al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, con datos del que se considere perseguido.



Justicia El ministerio recibirá las denuncias. Serán evaluadas por los viceministerios de Derechos Fundamentales, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y otros.



30 días El cronograma de actividades señala ese plazo para la recepción de denuncias, 20 para el relevamiento; y tres , a partir de la convocatoria de sesión, para el informe.



20 días Desde la recepción de las denuncias, en los que se atenderán los casos. Se les hará el seguimiento a través de personal técnico especializado. Ellos emitirán un informe técnico-legal.