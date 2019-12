Jeanine Áñez aguarda que en próximos días salga una orden de aprehensión contra Evo Morales







15/12/2019 - 06:56:25

El Deber.- La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, anticipó este sábado que próximamente se emitiría una orden de aprehensión contra el exmandatario Evo Morales, que desde hace algunos días se encuentra en Argentina.



La máxima autoridad nacional ratificó lo dicho por el ministro de Defensa, Fernando López, en sentido de que el líder cocalero puede retornar al país en cualquier momento, pero recordó que, de volver a territorio nacional, el jefe del MAS tendrá que rendir cuentas ante la justicia, donde se procesa una investigación por los delitos de terrorismo y sedición.



“Evo Morales nunca ha respetado nada, ni la propia Constitución Política del Estado, que ellos (el MAS) redactaron y aprobaron. Si él tiene que venir a Bolivia, sabe que tiene que darle respuestas al país, tiene cuentas pendientes con la justicia, a ello se tendrá qué atener”, dijo la titular, que acudió al acto de graduación de Satinadores de la Escuela de Cóndores, ubicada en Sanandita, provincia Gran Chaco (Tarija).



Al ser consultada sobre la emisión de una orden de aprehensión contra Morales, la presidenta dijo, de manera tajante, que en los próximos días se emitirá dicha disposición, ya que ellos (su Gobierno) realizó la denuncia correspondiente, tras revelarse un audio en el que coordinaba, con un dirigente cocalero, el cerco a las ciudades para dejarlas sin alimento.



Sobre la cercanía del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) al país y, si eso provocara “miedo” o no en las autoridades de su Gobierno, ella fue mucho más enfática con un rotundo: "No tenemos por qué (temer)".



Para Áñez, Evo es un hombre “irresponsable” con el país y fue el causante de tanta convulsión social por su intención de aferrarse al poder. "Lo que le pediríamos es que nos deje vivir en paz. Estamos en un momento de reconciliación, hemos conseguido la pacificación del país. Los bolivianos no vamos a permitir más que nos pretendan robar las elecciones. El expresidente Morales tiene que entender que Bolivia necesita un cambio y nosotros estamos para defender la democracia y la libertad", acotó.



Finalmente, reiteró que espera que el expresidente no intente provocar inestabilidad desde dónde está refugiado y abogó para que respete esa condición, otorgada por el Gobierno de Alberto Fernández. "Si no es así, haremos las acciones que sean pertinentes. Bolivia se respeta", puntualizó.