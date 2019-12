Presidenta Áñez afirma que el Gobierno protegerá la democracia contra el terrorismo







14/12/2019 - 14:40:28

Sanandita, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez afirmó el sábado que el Gobierno protegerá la democracia y la institucionalidad que fueron amenazadas por grupos violentos ligados al narcotráfico y terrorismo.



"Tenemos la necesidad de proteger la democracia y sus instituciones que han sido amenazadas por el populismo autoritario y por grupos violentos ligados al ilegal negocio del narcotráfico y el terrorismo", dijo en el acto de graduación de "Satinadores" de la Escuela de Cóndores, ubicada en Sanandita, Tarija.



La presidenta Áñez firmó que el Gobierno tiene el compromiso de restaurar el Estado de derecho y la institucionalidad del país, con el compromiso de trabajar en la "reconciliación de los bolivianos", en la pacificación para realizar las elecciones generales en un menor tiempo posible.



"Estamos un poco más de un mes ejerciendo el mandato constitucional que se nos ha entregado, les aseguro que no hemos tomado pausa alguna en nuestro compromiso con Bolivia y el propósito de restaurar plenamente el Estado de derecho y la institucionalidad en el marco de esa transición que es fundacional", subrayó.



Señaló que el Gobierno sostiene que no hay contradicción entre "seguridad y democracia", porque -dijo- "la seguridad garantiza el espacio para la discrepancia que es el oxígeno de toda la democracia".



"Pero hay que trazar una línea nítida entre el derecho a disentir y la conducta criminal, la agresividad y las actitudes antidemocráticas pretenden imponer violentamente su voluntad sobre los otros que no piensan igual. La seguridad no solo se alcanza con los esfuerzos de nuestras instituciones llamadas a serlo, este va ser un esfuerzo de todo el Estado y de todos los bolivianos", remarcó.



Afirmó que el Gobierno desarrolló políticas de seguridad democrática para la pacificación del país.