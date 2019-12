Choques decisivos en la vigesimosegunda jornada del Clausura







14/12/2019 - 08:44:43

La Razón.- Este sábado se pone en marcha la vigesimosegunda fecha del campeonato Clausura de la División Profesional del fútbol boliviano que puede ser decisiva en las aspiraciones de los candidatos al título. El encuentro que resalta es el que sostendrán Wilstermann y The Strongest en Cochabamba el domingo, un duelo de campanillas entre el primero y el tercero con apenas tres unidades de diferencia entre ambos.



Bolívar, el otro club que aspira a lograr el título choca contra Aurora en La Paz, con el objetivo de ganar a toda costa para no perder terreno en su propósito de lograr el bicampeonato. El equipo del pueblo tampoco tiene margen de error está comprometido con el descenso y se ve en la necesidad de sumar unidades.



La jornada inicia el sábado con un solo cotejo el que enfrentará a Always Ready con Blooming en El Alto. El domingo se disputan seis partidos con cruces de alto voltaje tanto para los aspirantes a la corona como para los que lidian por mantenerse en la profesional.



En 21 jornadas Wilster es el puntero con 47 puntos, uno más que la Academia y tres por encima del Tigre.



Los que pelean por no perder la categoría afrontan su propia definición. Aurora, Sport Boys y Destroyers pelean codo a codo por no descender.



Aurora es de momento el antepenúltimo con 37 puntos en la tabla acumulada del año jugará contra Bolívar; Sport Boys le sigue con 36 y tampoco la tendrá fácil, se medirá contra Royal Pari; Destroyers es el más amenazado ocupa el último lugar con 35 unidades y jugará contra Guabirá. Todos con la premisa de ganar para seguir con vida.