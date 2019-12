Sigue con posibilidades de llegar a la Libertadores: Blooming busca escalar ante Always





14/12/2019 - 08:40:54

El Día.- Blooming visita hoy a Always Ready en el estadio de Villa Ingenio, El Alto (15:00). El partido abrirá la fecha 21 del torneo Clausura que ingresa a su recta final. Para este compromiso ambos planteles tendrán variantes, en la academia seguirán dándole oportunidad a los juveniles, mientras que los "millonarios" tienen jugadores suspendidos.



Motivado. Blooming llegará a este partido después de ganar el miércoles a Real Potosí por 2 a 0, con lo que se mantiene en la zona de clasificación para una Copa Sudamericana y se aferra a la posibilidad de llegar a la Libertadores. El técnico Erwin Sánchez no descarta seguir dando minutos a sus juveniles, apuntando a la siguiente temporada.



Varias ausencias. Con la frase "clasificamos juntos, festejemos juntos" la dirigencia del club paceño invitó al hincha de El Alto a llenar el campo deportivo y que el jugador se sienta respaldado, después de un año en el que las cosas les salieron como esperaban, pues por el momento están entre los seis de la tabla acumulada que además reparte premios.



Para este partido el técnico Sebastián Núñez tendrá que realizar cambios obligados, pues el jugador Eduardo Puña y el arquero Raúl Olivares vieron la tarjeta roja contra Destroyers. Además, el delantero Carmelo Algarañaz acumuló su quinta tarjeta amarilla y Agusto Andaveris podría ser su remplazante.



Las divisiones menores se refuerzan con DT de Lanus



Este viernes mediante conferencia de prensa, la dirigencia del club Blooming anunció la incorporación de un cuerpo técnico compuesto por tres personas especializadas en formación de jugadores, Hernán Meske y Cristian López estuvieron este viernes y en las próximas horas llegará el tercero. Llegan con varios años de experiencia trabajando en la divisiones inferiores de Lanus de Argentina. "Agradecemos a la dirigencia por darnos la oportunidad de trabajar. No dudamos porque vimos que hay infraestructura para trabajar", indicó el profesor Meske.



"Lautaro Acosta, Esteban Andrada y Carlos Izquierdoz son algunos de los jugadores que ayudamos a crecer y hoy están en gran nivel", señaló López.