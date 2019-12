Soria y un dilema con sus jugadores en capilla







14/12/2019 - 08:39:19

El Diario.- El conjunto de The Strongest irá con todo su arsenal titular para el encuentro de mañana (17:15) frente a Wilstermann, en Cochabamba, sin embargo, deberá tener cuidado con cuatro de sus hombres pilares: Daniel Vaca, Fernando Marteli, Diego Wayar y Jair Reinoso, quienes cuentan con cuatro tarjetas amarillas y están en riesgo de quedarse suspendidos en caso de sumar una más y perderse el Clásico Paceño frente a Bolívar.



Maurcio Soria está en un gran dilema, ya que se le vienen dos partidos fundamentales para encaminarse en el título del torneo. Justamente Wilstermann (47) y luego Bolívar (46) son equipos a quienes se debe mostrar al mejor arsenal disponible.



Para enfrentar hace unos días a Oriente Petrolero (2-0) tuvo que guardar a Fernando Marteli, quien se encontraba en capilla. Esta disposición del técnico fue arriesgada, ya que la zona central de la defensa sintió su ausencia.



Empero, para el partido en Cochabamba frente a los aviadores, Soria volverá a colocar al brasileño naturalizado boliviano, pero tendrá que cruzar los dedos para que no sea amonestado.



Otro de los casos son de Reinoso y Vaca, el primero marcó los dos goles de la victoria el jueves, mientras el portero fue pieza clave en el arco. Ambos jugadores “se portaron bien” para no ser amonestados, por lo que este domingo estarán en cancha, pero manteniendo su peligro de perderse el Clásico.



En esta lista se suma el mediocampista Wayar, quien recibió su cuarto cartón amarillo en el partido contra Oriente Petrolero. El jugador no se explica por esta amonestación, ya que el juez de ese encuentro, Yordy Alemán, se equivocó al interpretar una falta.



“Ni si quiera fue falta, no me explico cómo pudo amonestarme. No tengo mala intención de dañar a algún colega, siempre dejó lo mejor de mí en la cancha”, aseveró ayer el futbolista.



Será decisión de Soria hacer variantes, ya que cuenta con la posibilidad de guardar a algunos de sus jugadores en capilla para el partido contra Bolívar en la próxima semana, sin embargo deberá armar un equipo fuerte que derrote a Wilstermann.



Ayer, el timonel valluno ordenó una sesión de piscina con los jugadores que fueron titulares en el partido del jueves. Luego, tuvieron una sesión de capacitación del reglamento arbitral, a cargo del profesor Juan Carlos Lugones.



De acuerdo a la planificación del entrenador, el equipo trabajará esta mañana por última vez en La Paz, donde armarán el equipo titular. Luego, por la tarde (16:30) partirán rumbo a Cochabamba, sede del lance contra los aviadores del valle.



VEIZAGA VUELVE Y ESTÁ AL CIEN POR CIENTO



El mediocampista Wálter Veizaga se encuentra al cien por ciento para retornar a las canchas y poder disputar el encuentro frente a Wilstermann, mañana (17:15). El futbolista cochabambino es una de las cartas importantes que presentará Mauricio Soria para este cotejo, válido por la fecha 22 del torneo Clausura.



Veizaga fue una de las bajas sentidas que tuvo el equipo atigrado. El valluno, de 31 años, se lesionó la parte anterior del muslo derecho en el partido contra Sport Boys, tras este lance no consiguió jugar ningún otro cotejo.



El jugador recibió la alta médica esta semana y se lo aguardó para el encuentro de mañana.