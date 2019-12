San José puede quedarse sin jugadores por entredichos de expresidente







14/12/2019 - 08:35:45

Diez.- Los jugadores y cuerpo técnico de San José advirtieron con dejar el club debido a los últimos entredichos del expresidente José Sánchez que cuestionó la autoadministración que realizan, junto a los socios y a el titular Carlos Estrada, en medio de la crisis económica que dejó Wilson Martínez.



“Esta gente que opina de nuestro trabajo en realidad no suma, más bien resta (…) era nuestra intención terminar el torneo, pero pueden haber decisiones personales de los compañeros que se deberán respetar en el camino”, afirmó el capitán del santo Didí Torrico.



Sánchez, que logró el título nacional en 1995 y el ascenso del equipo a la exLiga en 2001, mencionó en una entrevista con el programa Minuto Cero que “veo que los jugadores están manejando y ni siquiera hacen un ingreso de la parte económica con la parte contable de nuestra institución, eso a cualquier ciudadano le debe llamar la atención”.



Torrico explicó que el manejo económico se realiza con la fiscalización de los socios y se destinó lo recaudado a cumplir con el pago de las demandas ante el Tribunal de Resolución de Disputas ($us 48.750) para evitar más quita de puntos, además de cumplir con Impuestos Nacionales.



En las últimas horas cobraron 200.000 dólares para un sueldo, donde el titular Estrada tuvo que empeñar su movilidad para cubrir los faltantes 20.000 dólares.



Molesto



El más ofendido fue el técnico chileno Miguel Ponce debido a que no se valora el trabajo que se realiza y reveló que uno de los jugadores del club empeñó su movilidad para pagar al TRD.



“Yo quiero ser empleado y espero que el dueño me pague el martes los tres meses, sino nos pagan, nos vamos a ir”, sentenció.



El club orureño tiene cuatro meses de deuda salarial y los jugadores pueden declararse libres como menciona la normativa, recordó el Estrada que buscará convencer al grupo de jugadores y el técnico de declinar su amenaza.