César Cocarico devuelve su boleta de pago y pide no procesar a funcionaria





14/12/2019 - 08:11:14

Página Siete.- Luego de la declaración del diputado Amilcar Barral sobre un proceso a una funcionaria que entregó la boleta de pago por 12 días del anterior mes al exministro César Cocarico, esta exautoridad devolvió el documento y pidió que no se “perjudique” a la funcionaria.



“El día miércoles 11 de diciembre del presente, amablemente la funcionaria pública Magalí M., encargada de boletas de pago, me entrego la que me correspondía por ley de los 12 días del mes de noviembre, pero tomé conocimiento de que ella fue amenazada con procesos”, dice la carta firmada por Cocarico.



Además la exautoridad aclaró, en “ese sentido y a los fines de no causarle daños y perjuicios en su trabajo a la citada servidora, tengo a bien devolver la misma (boleta de pago) en las mismas condiciones en las que me fue entregado”.