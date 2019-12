Analizan crédito directo para plan de vivienda







14/12/2019 - 07:56:52

El Deber.- Tras 23 días de vigilia, el grupo de personas que estaba en las afueras del condominio Altos de Cotoca, obra construida por el anterior Gobierno y que forma parte del programa de viviendas sociales, logró que se ponga en carpeta y se evalúe el acceso a un crédito directo y a una menor tasa de interés.



Al respecto, Alberto Melgar, director nacional de la Agencia Estatal de Vivienda (AEvivienda), sostuvo que se mantuvo una reunión con las personas interesadas y se acordó evaluar y trabajar sobre la posibilidad de un crédito directo para la compra de estos departamentos a una tasa menor (3%) a la inicial que era de un 5,5%.



Melgar remarcó que se está trabajando para hacer efectivo el crédito directo y en cuanto a la rebaja de la tasa de interés, subrayó que es el Ministerio de Economía el que tendrá la última palabra.



“Mientras se logran estos dos puntos debo reiterar que las personas no deben hacer vigilias o formar grupos para ingresar a la fuerza a estas viviendas sociales. Todos tendrán su oportunidad si cumplen con los requisitos”, dijo Melgar.



Sobre el tema, Alejandra Loredo, representante de las personas que buscan acceder a las viviendas sociales, señaló que se tiene el compromiso del crédito directo, en donde la AEvivienda será la encargada de recibir la documentación en la que verificará que el postulante no tenga una propiedad a su nombre, que no se haya beneficiado con un anterior programa habitacional social y que el interesado sea boliviano.



Loredo indicó que hay el compromiso de no ingresar a los departamentos del condominio Altos de Cotoca, aunque criticó el accionar de la Policía cuando ayer por la mañana de forma sorpresiva llegó al lugar y de manera violenta les obligaron a dejar la zona.



“No respetaron a las mujeres ni a los niños, lanzaron gases lacrimógenos, por lo que para poder respirar tuvimos que ingresar al condominio. Estoy realizando los respectivos trámites para que las personas que están detenidas en la Policía sean liberadas hoy (por ayer). Hasta el momento hay cinco personas con heridas que están internadas en Cotoca”, explicó Loredo.



Antes, Iván Arias, ministro de Obras Públicas, lamentó lo sucedido en Cotoca, pero indicó que no se permitirá el ingreso ilegal a las viviendas sociales, y que la Policía tiene la obligación de evitar estos actos que los definió como vandálicos. A su criterio, son impulsados por grupos habituados a la toma de tierras y propiedades.



En Viru Viru



Arias junto con las autoridades de la AEvivienda, de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y del Viceministerio de Transporte, hizo un repaso sobre la situación de Viru Viru Hub en el que indicó que se van a respetar los acuerdos firmados, pues la idea no es desechar lo avanzado, si no socializarlos.



El ministro hizo foco en la situación de la terminal de bus Bimodal e indicó que se han detectado actos irregulares por lo que se trabajará a nivel gerencial para erradicar las malas prácticas. Sobre la situación de los caminos, Arias señaló que es un tema que se deberá seguir auditando.