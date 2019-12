Diputado del MAS impulsa ley para legalizar autos chutos







14/12/2019 - 07:54:16

Los Tiempos.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Manuel Mamani, aseveró que remitió ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regularizar vehículos indocumentados.



El objetivo del proyecto de ley es establecer un programa de regularización de los vehículos, así como tractores y maquinaria agrícola que se encuentren actualmente en territorio nacional y aquellos que están en depósitos aduaneros y zonas francas mediante el pago de tributos aduaneros y multas.



El legislador del MAS explicó que existe una gran cantidad de vehículos indocumentados concentrándose en mayor cantidad en las zonas periurbanas del país, y que generan perjuicios económicos considerables a los municipios, puesto que “al no encontrarse debidamente registrados no tributan”.



“El Poder Ejecutivo tiene que analizar el proyecto en temas económicos, ver si es viable (…), ojalá ya pueda estar tratándose para que los compañeros de las provincias que tengas autos indocumentados puedan tener papeles al día y no tengan percances, como no poder cargar gasolina”, señaló Mamani.



Más de 50 mil vehículos a nivel nacional están indocumentados con presencia en el cono sur, el valle alto, el trópico de Cochabamba y en otros departamentos del país.



“Algunos no han podido nacionalizar y otros entraron recientemente, evidenciando el contrabando de vehículos”, apuntó.



Hace dos semanas, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, anunció en conferencia de prensa que estaba preparando un proyecto de ley para que los vehículos indocumentados en Bolivia puedan regularizar su situación.



“Existe un problema y una necesidad social para regularizar esta situación”, justificó Aguilar.



El legislador agregó que la propuesta busca consensos con los ministerios de Economía y Finanzas y el de Obras Públicas.



SÓLO HUBO UNA NACIONALIZACIÓN



El expresidente Evo Morales promulgó en 2011 la Ley 133 de Saneamiento Legal de Automotores a Gasolina, Gas Natural Vehicular (GNV) y Diésel para que los propietarios de automóviles ilegales registren los bienes en la Aduana Nacional. Esta fue anunciada como la última amnistía.



Fue la primera nacionalización de autos “chutos” que se llevó adelante en el país, sin embargo, distintos sectores insistieron en los siguientes años una segunda nacionalización, pero las autoridades del Gobierno negaron esta posibilidad, pese a que existe gran cantidad de motorizados ilegales en distintos puntos.