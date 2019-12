Productores: Hay Bs 513 millones dormidos en obras productivas







14/12/2019 - 07:52:54

Opinión.- Al menos 512.9 millones de bolivianos destinados a seis proyectos de infraestructura productiva en el Trópico están “dormidos” porque no funcionan, no son viables o no se sabe su destino, advierten productores y empresarios que trabajan en la zona, quienes piden guardar en reserva sus nombres para evitar represalias.



El complejo piscícola, la planta liofilizadora de frutas, una procesadora de estevia, un centro de almacenamiento de granos, la procesadora de cítricos y la empresa Ebococa son citadas como ejemplos de megaestructuras en diferentes rubros cuya viabilidad técnica es cuestionable, ya sea por falta de materia prima, baja calidad del producto u otro aspecto que les resta competitividad.



“En los últimos 13 años, el Gobierno (de Evo Morales) quizá tuvo la intención de favorecer al Chapare, pero parece que hubo mal asesoramiento”, observó un productor de palmito.



Mientras se destinaban recursos a esas obras, rubros como el banano, piña y palmito fueron decayendo en el último lustro por falta de asistencia técnica y estímulo, hasta la superficie cultivada se redujo. “Pese a tener cadenas productivas armadas, no recibimos apoyo ¿Por qué no fortalecieron lo que había?”, cuestionó otro. Cultivos como maracuyá, camu camu, café y cacao, con buenas perspectivas de mercado, pasan por un proceso de desaparición paulatina desde hace unos 10 años por la misma razón.



“Con ese dinero pudo construirse un parque industrial como el de Warnes, con provisión de gas natural, accesos, electricidad y plantas de tratamiento de residuos”, cuestiona un empresario.



CENTRO PISCÍCOLA En 2015, Morales anunció la inversión de 196.7 millones de bolivianos para construir la primera industria del pescado en Senda III, que debía comenzar a operar en 2017 procesando carne de pescado, produciendo alevines y alimento balanceado. Hace tres meses, el Gobierno informó que el avance de obra era del 50%, pero arrancaría en noviembre.



Aún no opera y los productores observan que solo el costo del envase y el transporte restan viabilidad a este proyecto.



LIOFILIZADORA Se proyectó en Villa Tunari con una inversión de 46 millones de bolivianos, provenientes de un crédito del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) pagadero en 10 años.



La liofilización es deshidratar la fruta a través de la sublimación (en frío), lo que mantiene sus características nutricionales.



La observación de los productores es que no es rentable liofilizar productos que no representan alto valor agregado para el mercado externo. Por otra parte, hacerlo con productos como plátano, piña o banana es “competir con monstruos” porque ya hay industrias que lo hacen.



PLANTA DE ESTEVIA En mayo, el gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), Javier Freire, anunciaba que en julio comenzaría a funcionar la planta procesadora de stevia, emplazada en Shinahota, con una inversión de 82 millones de bolivianos. Añadió que produciría por año más de 50 toneladas de stevia cristalizada en polvo y líquida.



Un empresario comenta que el lugar no fue el indicado porque “se sabe hace más de 20 años, por estudios, que el nivel de ‘dulce’ no cumple los requisitos para transformación”. No opera.



SILO En noviembre de 2016, Morales participó en la firma de un contrato para construir una planta de almacenamiento de granos en Ivirgarzama con una inversión de más de 110 millones de bolivianos y capacidad para acopiar 50 mil toneladas de soya, maíz y arroz. Un productor ve falta de sentido técnico al querer almacenar granos en zona húmeda. El silo aún está en construcción.



CÍTRICOS En abril de 2010, Morales inauguró una planta procesadora de cítricos, en Villa 14 de Septiembre, donde se invirtió 67 millones de bolivianos. Opera produciendo raciones para desayuno escolar. Un empresario afirma que el nivel de inversión es muy alto para lo que produce.



EBOCOCA Se inauguró en 2010 y la inversión fue de 11.2 millones de bolivianos. Solo produjo panetones, un jarabe y “chizitos”. Hace mucho que no opera y afirman que luce abandonada.

Falta fortalecer la producción



Pese a las millonarias inversiones estatales en infraestructura productiva para el Chapare, no se diseñó un plan concreto, ni de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo ni de la Mancomunidad de Municipios, según un empresario que trabaja hace 30 años en la zona.



“Lo que pasa es que, en 13 años (de Gobierno del MAS), no hubo una visión para fortalecer la producción. No hubo una visión integral ni planificación sobre lo que se debía hacer y muchos de los proyectos no muestran futuro porque no son competitivos”.



Explica que entre las principales trabas está el escaso volumen de materia prima y baja calidad en el producto como para acceder a grandes mercados.



Hizo énfasis en que el próximo Gobierno “tiene la obligación” de analizar cómo fortalecer la producción, no solo para que el Estado pueda recuperar la inversión, sino sobre todo para dar un norte productivo al Trópico.