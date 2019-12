Por presencia de Morales: Argentina en aprietos con Estados Unidos







14/12/2019 - 07:39:36

El Diario.- El nuevo gobierno argentino de línea kirchnerista, liderado por Alberto Fernández, está en aprietos con su similar de Estados Unidos que en las últimas horas observó la decisión de albergar al expresidente Evo Morales en calidad de refugiado político, además de estrechar lazos con la cúpula más cercana al régimen de Nicolás Maduro.



Mauricio Claver-Carone, asesor para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos y hombre de confianza de Donald Trump, criticó ayer a Fernández por esos dos hechos.



“Queremos saber si Alberto Fernández va a ser un abogado de la democracia en la región o apologista de las dictaduras y caudillos de la región, sean (Nicolás) Maduro, (Rafael) Correa o (Evo) Morales”, expresó Carone segú reporte de Infobae.



Claver aclaró que la administración de Donald Trump tiene la intención de “tener una relación productiva” con el nuevo presidente argentino, pero advirtió que “juzgarán a Argentina por sus hechos”.



Además, el funcionario de la Casa Blanca indicó que la permanencia de Morales en la Argentina “fomentando la inestabilidad y la violencia en Bolivia” sería algo “muy negativo para la región y la democracia” y algo que su gobierno vería “como un grave problema”.



Días atrás Michael G. Kozak, subsecretario para los Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado norteamericano, también habló del tema.



“Evo renunció porque sabía que el pueblo boliviano no aceptaría una elección fraudulenta, con serias irregularidades como ‘alteraciones en las actas y falsificación de firmas’ por parte de sus funcionarios electorales. Su versión puede cambiar, pero los hechos, no. No al fraude”, publicó Kozak en su cuenta de Twitter después que Morales ingresó a territorio argentino.



Sobre la presencia del ministro de Comunicación, del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Claver, decidió no asistir al acto de posesión de los Fernández, y afirmó que el nuevo gobierno argentino “violó el acuerdo del TIAR permitiendo la presencia de una persona sancionada no solo por los Estados Unidos sino por las democracias de la región”.



Rodríguez junto a su hermana Delsi, actual vicepresidente de Venezuela es de “la cúpula” de Nicolás Maduro quien junto a su esposa Cilia Flores, mandan en el régimen calificado por los países de la región como dictatorial.